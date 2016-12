Polémica por la compra de maquinaria en Rosario del Tala

Un proyecto para realizar la compra directa de un tractor y una desmalezadora generó un intenso debate en Rosario del Tala. Las particularidades de la adquisición motivaron al bloque justicialista a oponerse a la medida, que igualmente fue aprobada.





Se trata de la compra "de urgencia" de un tractor Fiat 700 modelo 1971 con retroexcavadora y de una desmalezadora marca Jan modelo Tritón 2000 por la suma de 510.000 pesos totales, 400.000 pesos el primero y 110.000 el implemento.





Lo extraño del caso, según argumentan los concejales opositores a la gestión de Pitura (Cambiemos) es la antigüedad de la maquinaria, lo que entienden que resulta contradictorio con el argumento de que las actuales se rompen "constantemente". Además sostienen que el vendedor – la empresa Raúl Minaglia Implementos Agrícolas- es un deudor del municipio y que en esa condición no hubiera podido presentarse a una licitación pública; implementando un mecanismo que además impidió participar a otros oferentes.





La concejala justicialista María Inés Ríos explicó a UNO que en realidad el voto negativo de su bloque fue para "no convalidar un decreto del Departamento Ejecutivo Municial de Rosario del Tala que fue enviado ad referéndum del Concejo Deliberante. Desde el punto de vista jurídico, no existe nada ad referéndum del Concejo. La actividad administrativa es reglada, o sea que se deben seguir los procedimientos establecidos. No hay excepciones, salvo casos fortuitos o fuerza mayor debidamente comprobados como catástrofes naturales (inundación, incendio granizo, plagas, etcétera). En el caso no hay ningún justificativo para esta compra, hecha fuera del procedimiento establecido por la Ley Nº 10.027 y la Ordenanza Nº 284 de compras del municipio", explicó. "O sea, que el intendente quiso que se aprobara una compra de maquinaria vieja sin seguir la ley", añadió.





Según la edila, por el monto de la compra "debió hacerse por licitación pública. Ese trámite no solo lo exige la ordenanza de compras que violan, sino también la ley Orgánica de Municipios".





La concejala señaló que la maquinaria que intenta reemplazarse es de 2006, por lo que resulta extraño que se quiera comprar un tractor de 1971.





También remarcó que las sesiones ordinarias terminaron el 30 de noviembre, y ese día se presentó el proyecto de aprobación del decreto del DEM.





La otra cuestión que marcó la edila es que el oferente, Minaglia, es padre de una concejala justicialista (Andrea Minaglia) quien por esa razón no participó de la sesión ni se expidió al respecto.









***

De museo









La argumentación del voto negativo del justicialismo señala: "Lo que ofrece el municipio, con el Decreto Nº 275, es una compra de una herramienta de museo. Casi 50 años tiene el tractor que se quiere comprar!!!!". Luego señala una comparativa con precios de maquinaria nueva: " Los precios que nos da el Departamento Ejecutivo no son acordes a la realidad, ya que de una sencilla búsqueda de precios por Internet encontramos que la desmalezadora nueva sale 120.000 pesos ( aquí nos ofrecen una usada en 10.000 pesos menos ), una retroexcavadora para acople de tractor nueva sale 190.000 pesos y un tractor Fiat 700 modelo 75, o sea, cuatro años mas nuevo que el que nos ofrecen sale 120.000 pesos; en total 430.000 pesos".