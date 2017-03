Pidieron revocar el beneficio que tiene un condenado a prisión perpetua

El Tribunal de Casación Penal integrado por los camaristas Marcela Davite, Daniel Perotti y Elisa Zilli dará a conocer el 20 de abril si el condenado a prisión perpetua José Piñeiro, autor intelectual del crimen de Juan Carlos Malvasio ocurrido en 1999 en La Paz, sigue alojado en la Departamental de esa ciudad o va a la cárcel hasta que le corresponda acceder a los beneficios estipulados en la Ley de Ejecución de Penas.





En la actualidad el hombre pasa 44 horas semanales en libertad circulando por la ciudad de La Paz sin problemas. Para el fiscal Ignacio Aramberry, quien pidió la revocatoria de la resolución de la jueza de Ejecución de Penas, Cecilia Bértora, no es un buen mensaje para la sociedad. Además fundamentó que la Policía paceña tiene que cumplir una función que no le corresponde como es la de cuidar un condenado y para la cual no está preparada, como es la custodia de presos. En ese sentido, Aramberry recordó que Piñeiro vive en la Jefatura Departamental La Paz, donde en enero se escaparon dos detenidos por una claraboya. "¿Qué seguridad puede haber en una Alcaidía de La Paz?", se preguntó.





El fiscal sostuvo que el Servicio Penitenciario cuenta con una estructura técnico - profesional dispuesta para los condenados que no existe en las dependencias policiales. En una Alcaidía no hay seguridad. Tampoco hay personal dedicado o preparado para eso. Una cosa es el policía otra el agente penitenciario.





Por otra parte, cuestionó el régimen de semilibertad otorgado y pidió que se deje sin efecto ese beneficio al que recién tendría que acceder Piñeiro en 2020.





Aramberry dijo que la jueza pasó por alto el informe técnico criminológico donde claramente se da una opinión desfavorable. Si bien quedó en claro que los informes no son vinculantes. En ese sentido el fiscal describió que en primer lugar los profesionales observan de parte del interno un posicionamiento de clausura y tozudez para internalizar y aceptar la pena que cumple, como así también las características y pautas que regulan su régimen tramitado. Cuando argumenta por qué quiere ir a La Paz dice que es para estar con su madre, corriéndose así de los objetivos y lineamientos que establece la salida laboral. En su informe dice que no se inserta en los espacios ocupacionales institucionalmente dispuestos para su tratamiento correccional.













A favor de la semilibertad









Miguel Cullen, abogado defensor de Piñeiro, dijo que su representado está condenado a prisión perpetua, el máximo estipulado en nuestro Código Penal. Además sostuvo que Piñeiro está bien incorporado al Régimen de progresividad de la pena, que es lo que hace que no tengamos prisión perpetua.

Cullen defendió el beneficio otorgado y pidió por que Piñeiro siga con el beneficio.