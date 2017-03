Pidieron perpetua para acusado de la desaparición de Emilio Feresin

El fiscal federal de Santa Fe Martín Suárez Faisal pidió este viernes una condena de 25 años de prisión para el ex policía Eduardo Ramos por el secuestro, tortura y asesinato de Emilio Feresin, un militante de la agrupación Montoneros asesinado en 1977. La querella, por su parte, requirió prisión perpetua.





"El Curro" Ramos era ayudante del Departamento de Informaciones Policiales (D-2) de la policía provincial, al momento de ser secuestrado Feresin, el 10 de febrero de 1977.





En cuanto a los otros imputados, Suárez Faisal solicitó 20 años de prisión para el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y coordinador del Área de Defensa 212, Juan Calixto Perizzotti; el ex comisario de la Seccional 4°, Ricardo Silvio Ferreyra, y la ex escribiente de la GIR María Eva Aebi por delitos de lesa humanidad.





En tanto, para el ex juez federal Víctor Brusa, solicitó 4 años de prisión por su vinculación con el secuestro, detención y torturas de uno de los 13 denunciantes del caso "La Casita" y la absolución por otra denuncia de los damnificados por considerar que faltaban las pruebas suficientes.





En la audiencia que se prolongó desde la mañana hasta la media tarde las abogadas querellantes Alejandra Romero Niklison y Nadia Schujman, representantes legales de la primera esposa de Emilio Feresin y su hijo Juan Emilio Feresin, respectivamente, pidieron prisión perpetua para Eduardo Ramos, ex ayudante del Departamento de Informaciones (D-2) de la policía provincial.





"Estamos muy conformes porque, a pesar de algunos incidentes y amenazas, el debate se desarrolló conforme a derecho", dijo a Télam la abogada Romero Niklison después de la audiencia.





La letrada destacó que "se pudieron desarrollar muy bien las testimoniales, se pudo aportar mucha prueba para el momento de la sentencia y sobre todo reconstruir qué les sucedió a víctimas y sobrevivientes, incluido Emilio Feresin".





Romero Niklison dijo que pidió la pena máxima que para "Curro" Ramos y "que se tome en cuenta el delito de genocidio", además de subrayar que "es el momento para exigir que se pueda reconstruir desde la sentencia lo que sucedió en nuestro país durante la época de la dictadura militar".





"Estamos hablando de la desaparición de Emilio Feresin, privación ilegitima de la libertad agravada por tormentos, amenazas; fue perseguido político y asesinado, por eso pedimos la pena máxima de 25 años", señaló.





Consultada sobre los "incidentes" a que aludió, contestó que "lamentablemente, mientras los familiares de las víctimas vienen acompañando este proceso en forma pacífica y con muchísimo respeto, los de los imputados suelen usar un tono prepotente, tanto hacia el público como hacia el tribunal".





Culminada la etapa de alegatos de las querellas y el fiscal, el tribunal integrado por los jueces Omar Digerónimo, Beatriz Barabani y Ricardo Moisés Vázquez continuará la semana próxima las audiencias y se estima que darán a conocer la sentencia hacia fines de este mes.





Télam