Pidieron no sacar la basura los días que no hay recolección

Con motivo de celebrarse las Fiestas de Año Nuevo, el Centro Integrador de Servicios Ciudadanos de la Municipalidad de Paraná dio a conocer el cronograma de recolección de residuos domiciliarios.









En tal sentido, se informó que hoy se realizará la última recolección en horas del mediodía, retomando el servicio el lunes a partir de las 6.









Se recomendó a los vecinos no sacar los residuos fuera de los días y horarios establecidos, con el objetivo de que los contenedores no se llenen rápidamente y la basura no se disperse en la vía pública.