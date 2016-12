Piden indagatoria para Gustavo Cordera por violencia de género

El fiscal Ramiro González pidió hoy se cite a declaración indagatoria al cantante Gustavo Cordera por sus dichos discriminatorios durante una charla brindada en el mes de agosto en la escuela de periodimos TEA Arte. El dictámen fue presentado ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, informaron fuentes judiciales.





El músico, ex líder de la banda Bersuit Bergarabat, sostuvo en el encuentro con alumnos de TEA que "hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente". También sostuvo que era "una aberración" que no se pudiera mantener un encuentro sexual con una menor de 16 años si ella lo deseaba".





Las declaraciones de Cordera despertaron una indignación generalizada, que incluyó repudios del INADI y del Consejo Nacional de Las Mujeres, que inició también una acción legal. En un raid mediático posterior, el músico adujo descontextualización de sus dichos, aunque los audios que trascendieron no dejan demasiado espacio para la especulación.