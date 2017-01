Piden denunciar a los "trapitos" informales

"Cada tarjetero tiene la obligación de presentar la identificación que le entrega la Dirección de Estacionamiento Tarifado. Allí debe figurar la foto, el nombre y número de documento, como así también la calle que tiene asignada. Cualquier persona que quiera salir a cobrar y no muestre la tarjeta no es un tarjetero reglamentado", sostuvo el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná , Rubén Amaya, quien agregó: "En caso de no estar identificado, se debe llamar al 911 (Policía) y se debe hacer la denuncia correspondiente".