Pettinato aclaró sus dichos sobre le Indio: "Lo del Parkinson lo dije en broma"

En los últimos días, Roberto Pettinato sorprendió a propios y extraños por el nivel de virulencia verbal contra el Indio Solari.

Antes del trágico show del ex Redondito de Ricota en Olavarría, el ex Sumo había sentenciado que no creía que el Indio estuviera enfermo de Parkinson.

Después del mega-show que terminó con dos muertos, Petti volvió a la carga desde su cuenta de Twitter y también desde su programa por C5N "La hormiga imperial", donde su ironía fina y desenfadada parecía haberse transformado en un monólogo denso e incómodo para todos, incluso para él mismo que ya no lucía tan fresco como de costumbre.

"Lo del Parkinson lo dije en broma, como los que te dicen que vos sos drogadicto y nadie sabe nada, y yo tampoco sé si lo tiene o no. Entonces dije: "Yo no le creo y punto". Nada demasiado para no poder seguir la charla sobre otros temas. Cada uno cree lo que quiere sobre los demás. A mí me lo han hecho mil veces y a Luca ni te cuento y a los Sumo también", señaló el conductor en una entrevista con el diario La Capital de Rosario.

Si fueras el Indio, ¿qué harías ahora? "Ya lo dije: le daría dos palos a cada familia para que tengan un buen y hermoso velatorio y un bello nicho y puedan hacer lo que quieran con la memoria de sus hijos y no encima tener que sufrir miseria".