Periodista de Urdinarrain sufrió amenazas por publicar una noticia

El martes semanario La Región reprodujo una noticia publicada por Diario UNO de Entre Ríos en la que se daba cuenta de una sentencia del Juzgado Federal de Paraná por defraudación contra un ex empleado del Banco Nación Sucursal Urdinarrain.





A las pocas horas, el responsable del sitio, Javier Vilaboa, comenzó a recibir presiones para "levantar la nota" y sacarla de la web. "Estas presiones incluyeron llamados telefónicos, mensajes de texto y visitas a mi casa. También por lo que consta en una exposición policial de la cual me notifiqué en horas del mediodía, algún tipo de "apriete" a la gente de FM Ciudad razón por la cual hoy casi no hago mi programa de radio. De hecho comenzó 1 hora 30 más tarde. La frutilla del postre fue cuando en una pickup blanca, un muchacho llegó hasta mi domicilio y me amenazó. Dijo que si no sacaba la noticia me agarraría con un fierro, motivo por el cual me dirigí a la comisaría y radiqué la correspondiente denuncia", indicó el periodista en su muro de Facebook.





En tanto acotó: "Si se quieren enojar con alguien hagan una protesta a los denunciantes, al fiscal de la causa, a los tres jueces que dictaminaron, al abogado que lo patrocinó, a los ex compañeros de trabajo... pero enojarse con quien lo informa? Es un disparate. Sobre todo porque sin tener ningún tipo de obligación cedí el espacio para el descargo sobre algo juzgado".





En su descargo, Vilaboa señaló que desconoce cómo terminará el hecho pero brega para mantener la libertad de expresión, el derecho a informar y su integridad. "Es una pena, pero queda claro que según los intereses que se toquen, todo parece muy frágil en Urdinarrain. Como se darán cuenta lo más fácil hubiera sido quitar la noticia, o hacer como que no me enteraba y ocultarla... pero callar, esconder, mirar para otro lado o hacerse el boludo nunca han estado dentro de mis opciones", puntualizó.