Periodista de Gualeguaychú se supone víctima de espionaje

En noviembre el intendente de Gualeguaychú, Esteban Martín Piaggio, decidió salir a desmentir en los medios de comunicación de esa ciudad la versión que indicaba que había estado internado a raíz de una sobredosis de drogas, en vez de haberse tomado unos días de vacaciones como se informó en ese momento oficialmente.

"Siempre tuve respeto por las diferencias políticas, ideológicas o de visiones, pero no convalido, ni es mi estilo, desvirtuarlo con las agresiones de tipo personal", dijo en su momento el presidente municipal al diario El Día de esa localidad. "Pero visto y considerando que puede haber gente que se preocupa ante tales versiones malintencionadas, quiero (...) llevarle la tranquilidad a los vecinos y decirles que mi estado de salud siempre fue y es normal y no hay nada más lejos de la realidad, que esas versiones que han querido instalar", agregó.

Se dijo en ese momento que a través de perfiles falsos en Facebook se sostenía la versión de una supuesta internación por sobredosis del intendente. El mismo medio publicó en ese momento una consulta al médico Jorge Feroldi, referente de la institución donde supuestamente Piaggio había sido internado de urgencia, quien desmintió rotundamente la versión. Feroldi señaló que de haber sido cierto "se hubiera armado un revuelo bárbaro" y que es imposible ingresar a un paciente sin registrarlo con sus datos. Además dijo que consultó el registro de internaciones de la clínica, donde no figuraba el intendente.

El secretario de Gobierno, Ignacio Farfán, opinó que la situación era "una modalidad de gente que tiene muy mala intención, que son los menos, porque en Gualeguaychú tenemos 100.000 habitantes, y esos comentarios son muy pequeños y muy malintencionados. Como se darán cuenta los que acceden a esos perfiles, es que son todos falsos, que suben fotos que son de Internet que no son reales".

Si bien el caso salió por unos días de la primera plana de los medios, la periodista Mónica Farabello desarrolló una investigación que permitió conocer la existencia de elementos que implicarían a un periodista de Gualeguaychú en la cuestión. Se trata de tres audios enviados por WhatsApp que llegaron a manos de varios periodistas de la ciudad.

En los audios se escucha una voz masculina diciendo: "Según tres fuentes que pude chequear y pudieron chequear dos de los concejales, el intendente no estuvo en Córdoba (de vacaciones), estuvo internado en Paraná. Una versión dice en Paraná y otra versión dice en Puiggari, lo que no sería diferencia, pero sí coinciden en lo mismo: el intendente entró por sobredosis al Hospital. Un profesional muy reconocido lo atendió; de ahí lo pasaron a la Terapia de Pronto y como la terapia de Pronto no está habilitada, pudo estar solo y oculto. De ahí lo derivaron a Paraná".

Y sigue: "De hecho el lunes, les llamó la atención a los concejales de Cambiemos, que él estaba bien, hablaba bien, se expresaba bien, pero cada tanto tenía la mirada perdida y se pasó casi toda la reunión tocándose la nariz y tomaba café y mate a la vez; infusiones típicas estimulantes".

En el segundo audio, se escucha que el señalado como autor de la "operación sobredosis", dice: "Tuvo una recaía con sobredosis y estaría de vuelta en la Terapia de Pronto, oculto, internado. Esa es la información".

Finalmente, la tercera se escucha: "En la anterior oportunidad que él también estuvo de vacaciones un tiempo, también. Hasta me pasaron el nombre donde estuvo, pero ahora no lo recuerdo. Así que bueno, en manos de quién estamos ¿no?".

El autor de los mensajes es el periodista Guillermo Navarro, quien se desempeña como encargado de prensa del bloque de Concejales de Cambiemos y del senador provincial macrista Nicolás Mattiauda. A su vez, Navarro también es secretario de prensa del Carnaval del País.

En las últimas horas Navarro reconoció ser quien grabó las audios, pero insistió en desvincular a Cambiemos del caso. "Nadie me bajó línea ni me dijo lo que tenía que decir. No quiero que esto se interprete como que hay una operación política detrás; quiero que quede absolutamente claro".

En sentido contrario, el periodista que actualmente trabaja para el espacio Cambiemos, apuntó: "Del otro lado se habla de una operación política u opereta, pero del mismo modo yo puedo sospechar lo mismo. Yo trabajo circunstancialmente para el partido de la oposición; no soy militante, no estoy afiliado a ningún partido. Soy periodista; en 2001 trabajé para la Vicegobernación de la Provincia (gestión del gualeguaychuense Edelmiro Pauletti), luego volví a los medios y ahora me vinculo nuevamente a la política. Entonces, también puedo sospechar que esto es una opereta política desde el otro lado", señaló.

En el mismo sentido, Navarro indicó: "...lo que tengo que aclarar es que esos audios fueron enviados por mí en un ámbito público –no voy a especificar dónde- y en una red de wi- fi pública, a dos contactos amigos míos" entendiendo que "desde esa red pública ha sido violada mi intimidad. Evidentemente han sido extraídos de una red pública", indicó el periodista señalando la existencia de un posible espionaje en sus dispositivos móviles en ámbitos del Concejo Deliberante.