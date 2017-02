Pereyra: "Quiero estar entre los 23"

Primero hubo que saber sufrir para después gozar de lo bueno. El seleccionado argentino Sub 20 de fútbol logró su cometido y clasificó al Mundial de la categoría que se realizará en Corea del Sur.

Le ganó 2-0 a Venezuela, se fue a las tribunas del estadio Olímpico Atahualpa y después del 0-0 entre Colombia y Brasil festejó la clasificación a la cita máxima.

En el equipo de Claudio Úbeda hubo un paranaense. Se trata de Joaquín Pereyra, volante que actualmente milita en Rosario Central. Surgido de Corinthians Entre Ríos, el entrerriano habló desde la Chicago Argentina con Ovación mientras disfruta de los últimos días de vacaciones antes de regresar al trabajo con el Canalla.

— Me imagino que estás muy contento con este presente.

— Sí, muchísimo. La verdad que no me lo imaginaba en la Selección Argentina, pero se dio así y la verdad que lo disfruto al máximo.

— ¿Cómo analizas el Sudamericano?

— Fuimos creciendo en el juego. Al principio no empezamos bien. De todos los equipos éramos el que más en desventaja estaba con el tema del entrenamiento y conocimiento de los que estábamos, pero a medida que fue pasando el torneo nos fuimos conociendo y se fueron dando las cosas. Tal vez no como queríamos nosotros, pero si con el objetivo que era clasificar al Mundial. Eso nos propusimos.

— Hubo muchas críticas hacia el entrenador y hacia la producción del ustedes. ¿Les llegaban?

— Sí, obvio que las críticas llegan y más las de Buenos Aires. Siempre nos enteramos de todo, pero tratamos siempre de dejar ese tema a un costado y estar unidos todos pensando en sacar adelante todo. Siempre las críticas hacia la Selección están y más por parte de los periodistas. Cuando te va mal es fija que te van a matar. De todos modos tratamos siempre de dejar eso a un costado, afianzar el grupo y nada más.

— ¿Dónde sentís que cambiaron y levantaron vuelo?

— En el primer partido en el segundo tiempo con Perú empezamos a mostrar otra cosa. En el primer tiempo entramos dormidos, pero el el segundo tiempo y el partido con Uruguay empezamos a mejorar. Se notó en el equipo y en la actitud que nunca faltó en todo el torneo. Eso fue lo que más se destacó de nosotros. Después bajamos en un momento en el Hexagonal Final, pero a lo último pudimos sobrevivir de nuevo para alcanzar los resultados que queríamos.

— ¿El gol en el último minuto frente a Brasil fue clave?

— Sí, ese gol nos dio vida de nuevo. Ese gol nos dio la última chance. Después confiábamos mucho en nosotros, nos se nos dio los cinco goles ante Venezuela, pero sabíamos que Colombia no iba a dar esa mano que necesitábamos para ir al Mundial y fue así.

— Jugaste el último partido ¿Cómo te sentiste dentro y después fuera?

— No me había tocado estar en todo el torneo en cancha de entrada y en el último partido me tocó. Desde la entrada en calor yo ya lo sentía y confiaba plenamente en el equipo que íbamos a hacer los cinco goles porque arrancamos desde el primer minuto muy concentrados. Después con el pasar del partido no se dio, pero igual estábamos tranquilos sabiendo que Colombia no iba a ayudar. Y el partido de Colombia fue lo peor de todo el campeonato porque sufrimos mucho en la tribuna. Parecía que nos atacaban a nosotros, pero una vez que terminó el partido nos aliviamos todos y nos pusimos a festejar.

— La crítica hacia tu labor fue buena. ¿Cómo lo tomas?

— Me contaron de eso un poco también cuando terminó el partido y al otro día también. De todos modos yo creo que todos los jugadores que tuvieron una chance lo hicieron bien cada uno a su manera y tirando siempre para el mismo lado. No le doy mucha bola a lo individual.

— ¿Tu familia qué dice?

— Con mi familia hablo mucho, con mi novia y mis tíos. Con todos. A Paraná no voy desde el Sudamericano y la verdad que se extraña y a veces mucho. Es difícil.

— ¿En qué lugar de tu cabeza está el Mundial?

— Ahora la verdad pensando un poco en Central para tratar de hacer las cosas bien y poder sumar más minutos en Primera, pero mi cabeza no sale de la Selección y del Mundial. Quiero hacer las cosas bien para poder estar entre los 23 vuelta para viajar.

— ¿En Rosario Central como estas?

— Todavía no me integré porque nos dieron a todos los chicos de la selección Sub 20 una semana de vacaciones. Vuelvo el lunes 20 a entrenar con Central y ahí sabré cómo estamos.