Pérdida millonaria para un productor al que le incendiaron dos tractores

El productor concordiense Eduardo Dalzotto denunció este martes que durante la madrugada ingresaron personas desconocidas a su establecimiento y le incendiaron intencionadamente dos tractores y una pulverizadora. Las herramientas de trabajo se encontraban bajo llave y los vándalos rompieron el candado y la malla que protegían el galpón en donde se encontraban guardadas. Tras prenderlos fuego, huyeron sin llevarse nada, lo que hace que el productor concluya que se trató exclusivamente de un acto de vandalismo.





La denuncia policial fue hecha y las fuerzas de seguridad se encuentran investigando el asunto. Dalzotto calculó las pérdidas materiales en más de un millón de pesos. "No encontramos respuesta ante semejante acto vandálico. Claramente no fue con intención de robo porque no se han llevado nada, y no tenemos problemas con nadie, descartamos totalmente que se pueda tratar de algún tipo de mensaje o algo similar. Realmente estamos muy sorprendidos y apenados", relató el productor.





La Quinta Don Tito, lugar del hecho, se encuentra ubicada sobre Ruta 22, a un kilómetro aproximadamente del cruce conocido como El Martillo. Allí los productores de la familia Dalzotto llevan adelante el emprendimiento que consta de 12 hectáreas de arándanos, 300 hectáreas de citrus y también un área dedicada a la forestación, informaron desde la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina (Apama).