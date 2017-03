Peña le pidió a la CGT "honestidad intelectual para seguir dialogando"

El jefe de Gabinete consideró necesario "reconvertir una economía que hace cinco años tiene los mismos empleados formales" y criticó a los que "quieren que el cambio fracase".

"No es el espíritu de la mayoría de los dirigentes de la CGT, pero queremos que no se contagie esa lógica con el kirchnerismo actuando como actúa", sostuvo el funcionario nacional.

El jefe de Gabinete Marcos Peña pidió hoy a los dirigentes de la CGT "honestidad intelectual y valentía para seguir sosteniendo un camino de diálogo" y que "se alejen de la especulación electoral", al abogar por "trabajar cuidando todo lo que se puede las fuentes de trabajo", ante un posible paro nacional dispuesto por la central gremial.A la vez, aseguró que los dirigentes "no dicen toda la verdad cuando afirman que se pierden fuentes de trabajo porque está creciendo el número y la inflación está cayendo, lo mismo con el aumento de las importaciones que es falso"."Tenemos que discutir sobre la verdad y no tirar cifras al voleo", planteó Peña en declaraciones a radio Mitre y aseguró que desde el Gobierno "se trabaja todo lo que se puede cuidando las fuentes de trabajo sabiendo que igual puede haber situaciones de conflicto en alguna empresa por alguna situación determinada como que la empresa no haga las cosas bien".Asimismo, indicó que es "un problema la fragmentación del empresariado" al explicar que "fue muy atacado y hubo pocas entidades empresariales que se plantaron en el gobierno anterior" y recordó que el sector empresarial planteó en la Mesa de Diálogo convocada por el gobierno que "no puede firmar cosas en nombre de otras empresas"."Creemos que debemos seguir trabajando en base al diálogo y sentarnos a ver cómo resolver el problema de los trabajadores y cómo seguir generando trabajo" aseguró Peña que confirmó que "permanentemente hay diálogo con la CGT" y mencionó las reuniones sectoriales que se realizarán la semana próxima en el Ministerio de la Producción.