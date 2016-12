Patronato no tendrá un torneo de verano

La posibilidad de que Patronato sea partícipe de un torneo de verano durante el receso quedó trunca. Hace un tiempo se barajó la chance de la realización de la Copa de la Región Centro. Representantes de deportes de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos analizaron el tema, pero no pasó de una charla o un simple deseo postergado.





Consultado de la chance de que se juegue, el titular del área deportiva de la provincia, José Gómez anunció a Ovación: "La última novedad que tengo es que no se hace".





El Rojinegro que volverá al trabajo el 5 de enero de 2017, desarrollará los trabajos de pretemporada, con vistas a la reanudación del Torneo de la Independencia de Primera A, en la capital entrerriana. A las exigencias físicas, le agregará amistosos con equipos de la región.





En lo que respecta a la posibilidad de incorporar caras nuevas para las 16 fechas que quedan pendientes, se desconocen novedades.





Las prioridad del cuerpo técnico que encabeza Rubén Forestello, es un volante zurdo.





EL SABALERO. El presidente de Colón de Santa Fe, José Vignatti, negó ayer la desvinculación del uruguayo Paolo Montero como entrenador del equipo, mientras que el exjugador de Boca Juniors Sebastián Battaglia suena como posible candidato para el cargo.





"Montero todavía no me dijo que se iba de Colón, me gustaría que me lo diga cara a cara", sostuvo el titular del club Sabalero en declaraciones a radio La Red.





Debido a esa situación, Vignatti agregó: "Es por eso que todavía no nos juntamos a negociar con ningún director técnico".





La idea del uruguayo Montero era llegar a un acuerdo con los dirigentes de Colón para poder negociar con Rosario Central o Independiente sin estar ligado a un club, pero esa situación aún no se concretó.





Por su parte, el exmediocampista boquense, máximo ganador como jugador del club de la Ribera con 16 títulos, aseguró en Radio Sol: "me sorprende la noticia, no he hablado aún con nadie".





Luego prosiguió: "Me entusiasma que esté en la danza de nombres y hemos tenido reuniones con otros equipos, ya que estoy abierto a escuchar las propuestas", sostuvo Battaglia, quien agregó que "seduce que sea en Santa Fe, tengo la familia y el corazón tira para los colores de Colón".





En cuanto al equipo, Battaglia analizó que "Colón arrancó muy bien y de pronto tiene esos baches. Pasa por la regularidad, pero tiene grandes jugadores, tiene un gran plantel para trabajar y para sumar puntos todos los domingos".





En caso de acordar su arribo a Colón, sería la primera experiencia de Battaglia como DT.









