Patricio Giménez vs. Susana: "Mi papá no está acá para defenderse"

Todo surgió a raíz de unas declaraciones de Susana Giménez para su revista, donde en el marco de una charla sobre violencia de género, reveló que su padre le pegaba a su mamá y que varias veces debió separarlos.





Patricio, el hermano de la diva, le envió un audio a Tomás Dente, que se emitió en el ciclo "Nosotros a la mañana", que conduce Fabián Doman por el Trece, y no fue muy agradable para con su hermana.





"Lo que se diga de mí me da igual, tengo claro quién soy y cómo me manejé en la vida. Otras tres mujeres que aman a mi viejo ven la tele. Mi hermana Caro, mi mamá, que era directora de un centro de mujeres golpeadas que nunca dejó de amar a papá y está un poco enfermucha, y mi abuela que tiene 94 años y jamás deja de contarme anécdotas de mi viejo", comienza el relato.





Y sigue: "Les pido que respeten a esas tres mujeres que opinan muy distinto. No me gusta que hablemos de alguien que ya no está, mi papá fue un gran padre, te lo aseguro y no está acá para defenderse, por eso hablo yo. Sé quién fue y fue lo mejor que nos pasó en la vida. Mi alma y mi gratitud me llaman a honrarlo".