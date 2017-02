Parrilli tras el pedido de detención: "Stiuso está detrás de todo esto"

El ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, advirtió esta tarde que "la democracia está en grave riesgo", tras el pedido de detención que realizó el fiscal Guillermo Marijuán por supuesto encubrimiento de Ibar Pérez Corradi





"Estamos en una situación de una democracia condicionada, hay poderes que están obstaculizando la libertad, la intimidad y la seguridad de los argentinos", cuestionó Parrilli durante una conferencia de prensa en el Congreso junto a los diputados del bloque del Frente para la Victoria.





Parrilli sostuvo además que el ex agente Antonio "Stiuso está detrás de todo esto" y denunció que hubo una "violación de la ley cuando se dejaron trascender escuchas telefónicas a mi teléfono particular", en las que habla con la ex presidenta Cristina Fernández.





