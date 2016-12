Parker: confesiones de un referente de 60 años

Es prácticamente imposible que pase desapercibido. Ingresa al club Echagüe y a partir de ese momento todos lo paran. Llegar desde el ingreso desde el club hasta el quincho le lleva su tiempo. Tiene su explicación y lógica para el mundo de baloncesto: Charles Randy Parker fue el mejor extranjero que tuvo el AEC a lo largo de toda su historia en la Liga Nacional. Además ha sido uno de los referentes foráneos en décadas que ha tenido la competencia. "Podía jugar de base, de escolta, de alero... y si lo ponías de pivot, también la rompía". Ese es uno de los tantos elogios que le van adornando el paso tranquilo que lleva junto a su Xavier (de 20 años), que vaya casualidad, nació en Paraná.





Parker vuelve a la región todos los años, desde Chicago (donde reside) para las Fiestas. Es sabido que se casó con una diamantina (Ada) que conoció de sus épocas gloriosas junto al AEC. "Siempre es lindo volver. Me encanta Paraná y obviamente que volver a pisar el club me llena de emoción y sentimientos", arranca confesando Charles a la hora de hablar con Ovación.





Charles ingresa al Butta y mira para todos lados. Seguramente se le vienen cientos de recuerdos a la mente "¿Con qué aro me llevaba mejor? Con aquel (que da a calle Urquiza). Tenía una relación muy especial...ja ja ja", recuerda. "Siempre le cuento a mi hijo que esta cancha explotaba de gente. Era algo fabuloso. Gracias a Dios, hasta hoy, tengo una relación excelente con todos: los hinchas, dirigentes, compañeros...".





Con Parker en cancha el club vivió sus mejores épocas en la máxima categoría. Luego llegaron las malas, con descensos incluidos. Y hoy, el AEC, está de vuelta en la A. "Yo creo que es muy positivo que el club esté en la A. Paraná merece tener un equipo en la Liga Nacional. Claro que hay que tener un buen plantel para competir", agregó.





Parker sabe de la vuelta a la LNB pero no del presente deportivo (20 derrotas en serie). "No sabía nada", responde, pero a vez lo toma con humor y optimismo. "Por qué te crees que vine a Paraná... por eso ya estoy acá (se ríe). Hablando en serio, con mucho trabajo el equipo va a salir a flote, no lo dudo"





actividad. Charles, a los 60 años (a 20 de su retiro del básquet profesional) sigue ligado a su pasión. "Lo hago trabajando en escuelas secundarias donde entreno a los chicos, pero también trabajo en el tema de seguros. Pero ojo, las canchas son mi vida".





Parker también habló de las condiciones deportivas de su hijo, que por cierto quiere ser profesional y recorrer las canchas como lo hizo su padre. "Primero tiene que terminar de estudiar y después veremos. Tiene muchas condiciones para llegar a un buen nivel, pero primero tiene que recibirse", dice con firmeza.





infaltable. Sobre el grupo de excompañeros de LNB del club que siempre lo reciben con un asado dijo: "A esto no falto nunca. El asado, que hacen acá es único En Estados Unidos no existe", dijo





Charles, junto a su familia, planea la posibilidad de volver a la Argentina, en poco tiempo, para finalmente radicarse. "Me encantaría vivir en Paraná. Siempre lo he soñado. Ojalá se pueda dar y que sea dentro de muy poco . Me encantaría poder dirigir...pero bueno, para eso falta...aunque creo que cada vez menos"





* Un Ídolo. Por último habló de Manu Ginóbili, estrella de la NBA en su país, a quien admira profundamente. "No sé si es más importante en EE.UU. que acá. Tiene mucho poder y podría mejorar mucho la Liga en la Argentina. Va a dejar una gran marca", finalizó.