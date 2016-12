Los dos entrerrianos que integran la Selección de Talla Baja, Emanuel Ledesma y Ángel Ielpo, regresaron ayer a Paraná luego de ganar el Torneo Internacional de Talla Baja disputado el fin de semana en Lima.





El conjunto Albiceleste le ganó 7 a 0 a la Selección de Perú y luego derrotó 8 a 3 a Chile bajo la modalidad de futsal





Ema comentó que si bien el objetivo desde un primer momento era "salir campeón", reconoció que se sorprendieron por el gran nivel que mostraron. "La verdad es que no esperábamos un rendimiento tan importante en estos dos partidos; fuimos sólidos y parece que jugamos juntos hace 10 años", comentó el defensor y uno de los referentes del combinado nacional en su visita a UNO. "Tanto los titulares como los que ingresaron desde el banco estuvieron en un gran nivel y la gente de allá nos felicitó todo el tiempo", agregó el paranaense.





En tal sentido argumentó que la diferencia fue porque cuentan con "muy buenos jugadores". "Sinceramente se han sumado tres chicos que juegan muy bien y se acoplaron a todos los que venían haciéndolo durante todo el año", expresó.





Por su parte, Angelito, quien hizo su primer viaje en avión y confesó estar "asustado", coincidió con su compañero y amigo y dijo que el equipo "encontró un gran nivel". "Me sentí muy cómodo y la adaptación de los nuevos fue muy buena. Le dimos una alegría al país", celebró el goleador.





El delantero minimizó su rendimiento, ponderado por los medios locales y sus compañeros y dijo que la clave "fue el equipo". "Si no fuera por ellos no hubiese jugado como jugué. Tuve la oportunidad de hacer goles contra Perú y Chile y me sentí muy feliz, pero se lo debo a ellos", relató emocionado.





Para Ielpo anotar en dos partidos internacionales fue "un sueño". "Cuando vos sos chicos soñás con jugar con la camiseta Argentina y con hacer un gol y esto que me pasó no tiene palabras para explicarlo", remarcó.





La Selección Argentina se tomará un descanso en el primer mes de 2017, pero con la cabeza y los contactos proyectando otro año intenso. Es por eso que ya están trabajando para concretar el primer clásico sudamericano de la historia contra Brasil. "El partido en principio ante Brasil será en marzo en Río de Janeiro", adelantó Ledesma.





Por otra parte el gran desafío el año que viene es organizar la primera edición de la Copa América, y por ser los impulsores de la iniciativa la idea es hacerla en Argentina. "Desde la Asociación nuestra queremos armar la Copa Argentina como experiencia y luego la Copa América", deseó el paranaense.





Por supuesto que además de jugar, crecer y seguir ganando experiencia, para los integrantes de Pulga y Pelusa la inclusión y el reclutamiento de chicos con acondroplasia es el objetivo primordial. "Vamos a seguir recorriendo lugares para que sigan apareciendo chicos y se vayan sumando al grupo. Queremos seguir avanzando en este proyecto, que no tiene techo", sostuvo.





Por otra parte Ledesma resaltó que necesitan más apoyo de los organismos del Estado porque representan un proyecto serio desde todo punto de vista. "Esperamos más acompañamiento de la gente de la Secretaría de Deportes de la Nación porque muchas veces se nos complica porque hay que poner plata de nuestro bolsillo para que algunos chicos puedan viajar. O aparecen inconvenientes como en Perú, por ser una delegación numerosa. Tuvimos cinco días y era para un cupo limitado y lo tuvimos que solucionar nosotros", enfatizó.