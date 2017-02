Parece difícil que el fútbol arranque el 3 de marzo

Miguel Silva, vicepresidente de Arsenal de Sarandí y exsecretario general de la Asociación del Fútbol Argentino, se mostró "escéptico" que el fútbol arranque el 3 de febrero.



"Me parece difícil que nos den los tiempos para arrancar. No hay dinero, esperemos que llegue para ese momento, pero hay pasos a seguir, asambleas o al menos concursos privados y ver las propuestas de los interesados en los derechos de televisión. Eso va a llevar un tiempo", dijo.



Silva, que tuvo un rol preponderante durante las presidencias de Julio Grondona y Luis Segura, reconoció que "estamos muy justos con las fechas".



"Febrero tiene 28 días y encima hay dos feriados. Yo no sé si llegamos a que el Estado ponga el dinero por la rescisión o los privados depositen la plata", declaró a TyC Sports.



Sobre la disposición que los últimos ocho promedios de Primera División no tengan asambleístas para votar al futuro presidente de AFA, confesó: "Los clubes que quedamos afuera tuvimos una grandeza muy importante al haber renunciado a ese derecho, pero para mejorar el fútbol argentino lo decidimos".



Por último, dijo que "de ninguna manera FIFA" hizo saber que el regreso del fútbol no debía extenderse más de la doble fecha de Eliminatorias.