Paraná: No hubo quórum para tratar la Ordenanza Tributaria

Fuente APF

El Concejo Deliberante sesionó este jueves y no trató ninguna iniciativa.pero pasaron al orden del día para la sesión siguiente al no lograr los 10 votos requeridos para tratarla sobre tablas.Luego de la sesión, que duró unos minutos, los bloques del FPV y de Cambiemos brindaron por separado una conferencia de prensa en la que esgrimieron sus argumentos."Tenemos el contraste del gobernador en los medios agradeciendo la actitud del bloque de Cambiemos que, en un acto de madurez política ha acompañado el presupuesto para conseguir gobernabilidad. Y tenemos la contracara vernácula que manejamos dentro del municipio de este juego de me voy, tome, traiga, que en general ha caracterizado a la gente del Frente para la Victoria", sostuvo el presidente del bloque de Cambiemos, Carlos González, luego de lo cual, tildó a los ediles justicialistas de "mezquinos".Por su parte, los concejales opositores, se trasladaron a la plaza de Mayo y ahí dialogaron con la prensa."En realidad la sesión se suspende porque el Bloque Oficialista no contaba con los dos tercios para tratar el temario que ellos querían incluir hoy, que eran tributaria y la compra o expropiación de los terrenos para la nueva terminal de ómnibus", dijo Enrique Ríos a esta Agencia.Con respecto a la "mezquindad" aludida desde el presidente del Bloque de Cambiemos hacia los concejales justicialistas, Cristina Sosa respondió: "en principio digo que el Frente para la Victoria siempre se ha caracterizado por tener fundamentos y argumentos frente a cada cuestión que ha planteado como negativa para la ciudad. Eso es lo que ha distinguido al FPV, no así el frente Cambiemos que han acompañado automáticamente, a modo de escribanía a este modo que ha sido tan cuestionado por Cambiemos".Y sostuvo respecto a los proyectos que no han votado: "La verdad que ponernos en contra al endeudamiento de la ciudad, en un millón 250 mil dólares, para comprar un salón multieventos, ponernos en contra de la instalación de un sistema multimedial, ponernos en contra de cuestiones que no priorizan los servicios básicos de nuestra ciudadanía, como son la vivienda, los residuos sólidos urbanos, los tratamientos cloacales"."Con respecto a la audiencia pública están convocando para el 29 de diciembre es una nueva violencia simbólica frente a gente de la asamblea ciudadana que hace un año que viene reuniéndose y trabajando para mejorar el transporte. El 31 de diciembre vamos a asistir a la aprobación por la mayoría automática que los caracteriza, ocho concejales de cambiemos y dos del massismo, de los nuevos pliegos que también tenemos mucha certeza que va a ser nuevamente la empresa que tiene actualmente la concesión y que por mucho tiempo viene maltratando a nuestros ciudadanos", afirmó Sosa."Si eso es mezquindad, bienvenido sea, porque quiere decir que la contrapropuesta está defendiendo a los ciudadanos", finalizó Sosa.