Para vos Disney: cumplió los 15 y cruzó Los Andes como San Martín

Las amigas, un poco en chiste y otro tanto en serio, le dijeron que estaba loca. Es que Zoe Narella Suarez Ramírez cumplió los 15 el 23 de agosto y no le pidió a sus padres una fiesta con vestidos de princesa o un viaje al imperio de Mickey Mouse. Semanas atrás realizó una travesía por la cordillera de Los Andes y durante seis días internada en la montaña recorrió el mismo camino que el Libertador de América. Junto a su padre, un camionero de 45 años llamado Elbio, contaron la historia, una atravesada por el amor a la Patria.





"Siempre me gustó la naturaleza, los caballos y la historia de San Martín, la historia argentina. Vimos en una revista una publicación y dijimos vamos a hacerlo. Mi papá me preguntó si yo quería y le dije que sí. Empezamos a organizarnos hasta que llegó el día. Fue una experiencia muy linda", dijo la muchacha en el medio de la Peatonal de Paraná mientras caminaba hacia el monumento central de la Plaza 1º de Mayo.





A la travesía la realizaron los dos, padre e hija, y el resto de la familia se quedó en una posada al pie de la cordillera. El contingente con el que realizaron el recorrido estaba compuesto por 19 personas, había correntinos, cordobeses, algunos de San Luis, otros de Buenos Aires, ellos de Entre Ríos y una mujer de Bélgica.





Una empresa turística se encarga de este tipo de iniciativas. El gobierno de San Juan también la organiza, pero no es abierta al público general. "Al cruce sanmartiniano lo tienen muy arraigado en la zona de Cuyo y en febrero la pasan en el límite entre Argentina y Chile. Este año fue el Bicentenario del Cruce de Los Andes", contó Elbio, que se comunicó con UNO para dar cuenta, con orgullo, del festejo particular por el cumpleaños de su hija. Y no es para menos.





Cruzar la cordillera cuesta unos 1.400 dólares y lleva ocho días, de los cuales seis se los pasa arriba de Los Andes en plena travesía. A ellos les proporcionaron toda la logística: cocina y alimentos, carpa, colchones, caballos y mulas; del resto de las cosas se encarga cada uno.





La contextura física determina el tipo de animal con el que se va a recorrer la montaña. La joven mujer lo hizo en mula porque, según dijo, tienen una pisada más segura, un paso más firme entre las piedras, aunque su temperamento es un poco más áspero. "Llevan un andar más prolijo y tropieza menos", contó Elbio, y a él le tocó un caballo.





Zoe pasó seis días sin tecnología, en contacto con la naturaleza y entre nieves eternas, atravesó pequeños senderos pegada al precipicio, conoció las dificultades de lo que fue una de las proezas más espectaculares de la historia argentina y de América Latina.





cordillera 2 Emotivo. Vivieron momentos de mucha alegría junto a un contingente de todo el país.



Al viaje lo iniciaron el 9 de febrero y lo terminaron el 15. Contaron, padre e hija, que las cabalgatas duraban entre seis y ocho horas diarias, hasta que el guía daba la orden para armar campamento. Bajo el sol, soportaron calores de más de 35º y por la noche unos duros 5º o 10º bajo cero.





A la senda que recorrieron la iniciaron en Manantiales y es la misma que hizo San Martín. "Ese lugar es un punto de referencia histórico, donde San Martín armó campamento. Toda la travesía es en San Juan, en la zona de Calingasta", dijo Elbio. Partieron desde ahí y trataron de seguir lo más cercano posible la ruta histórica. Por las características de la cordillera, el clima, el paso de los años y algunos aludes que se produjeron la geografía sufrió cambios. De todos modos el objetivo fue tratar de seguir el paso del Ejército de Los Andes. Así alcanzaron el límite con Chile, donde hay un punto de referencia. Hicieron un acto y cantaron el Himno, que tan cerca del cielo encarna una emoción superior. Luego regresaron por otro camino más corto y empinado.





"Fue mi regalo de 15. Disney no me llama la atención. Prefiero la Argentina, prefiero recorrer mi país que tiene muchos lugares que son increíbles", dijo la muchacha.





En las alturas

Son valores, formas de ver las cosas. Quizás es la búsqueda de libertad o admirar a los que se animaron a cambiar el mundo. Son millones los nacidos en estas tierras que tienen en San Martín a un hombre de la Patria. A cuántos nos alcanzaría la vida con ser un Cabral; más de uno se haría de un poncho y acompañaría a ese general por los senderos empinados y difíciles en la búsqueda de un país mejor. En tiempos donde la maquinaria de la desesperanza demuestra por todos los medios que festejar los 15 al lado de un castillo de princesa de fantasía es lo mejor que puede pasar, esta mujer joven recorrió, bajo cero, los caminos de una de las epopeyas más sobresalientes de la historia mundial.





Sí, Zoe es joven. Pero también eran jóvenes los 500 muchachos que bajo el mando de French y Beruti estaban dispuestos a enfrentar a los traidores y amigos del virrey que sin escarapelas apostaban, en 1810, a la sumisión del pueblo. Eran jóvenes los que cabalgaron al lado de Belgrano, los que acompañaron a Mariano Moreno, jóvenes eran los que enfrentaron las invasiones inglesas, los soldados de Artigas, los tamborileros y Juana Azurduy. Jóvenes fueron, los hombres gigantes de Malvinas.

Cordillera En el camino. De día, la temperatura superaba los 35º y de noche descendía a los 10º bajo cero.



En las palabras de esta mujer paranaense de 15 años, se esconden las definiciones de Patria: "De San Martín me llama la atención las grandes cosas que logró. Todo lo que hizo. Él pasó con 5.000 hombres por donde andamos nosotros, apenas 19 personas y con suerte. Me imaginaba aquella otra travesía, mucho más complicada". Zoe Narella Suarez Ramírez habló de un sendero con pertrechos y cañones por lugares donde apenas se podía cruzar a pie. "La verdad, lo volvería a hacer", dijo en la tarde del jueves con la mirada puesta en otro lado.





Esta joven mujer va a la escuela San Joaquín, de calle Juan Garrigó de la capital provincial. "Mientras íbamos por la cordillera nos hicieron reseñas históricas y es imposible no detenerse a pensar que por ahí mismo se puede pasar con un ejército. Hay lugares que no son difíciles, pero otros sí, tienen un gran riesgo. Ellos sobrevivieron tapados con algodón y ponchos de llama que los tiraban arriba de los caballos para que se calentaran antes de ponérselos", contó, y rememoró cómo llegó a los 4.800 metros sobre el nivel del mar. "Después del Secundario me gustaría seguir alguna carrera militar, pero no sé bien todavía cuál. Tengo que averiguar, sería en esa onda", respondió a la pregunta sobre el futuro cercano.





Zoe tuvo una fiesta de cumpleaños pequeña, para poder realizar ese otro regalo tan grande. "Ninguna de mis compañeras me cree", dijo entre risas y sin perder la humildad, agregó: "Me dijeron que estaba loca, que cómo iba a cruzar Los Andes".





Padre e hija se fueron después de contar su historia y cualquiera que la escuche también se quedará con la mirada puesta en otro lado. Si bien parecen pocas –solo porque nos dicen todo el tiempo que son pocas– uno advierte enseguida, después del relato, que cada vez son más las flores del Alto Perú.

Para vos, Disney.