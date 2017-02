Para seguir en la buena senda

Estudiantes de Concordia jugará hoy ante Boca Juniors, en lo que será su segundo partido de la gira por Buenos Aires. El encuentro que comenzará a las 21 y tendrá a Roberto Smith y Julio Dinamarca como los árbitros del partido, mientras que Walter Milocco será el comisionado técnico.





El Club Estudiantes Concordia logró el martes un gran triunfo al vencer al escolta de la Conferencia Sur, Ferrocarril Oeste, por 76-67 y así estirar su racha a cinco victorias consecutivas. Al respecto de la conquista, Facundo Giorgi hizo un balance del juego ganado y del próximo compromiso que será ante Boca Juniors.





"El balance es positivo, sentimos que más allá del resultado que ganamos en una cancha difícil, jugamos muy bien con agresividad e intensidad, tanto en ataque como en defensa, además volvimos a jugar en equipo que en la última gira no lo habíamos logrado".





Asimismo recalcó: "Estamos contentos, porque nos habíamos propuesto de venir con otra mentalidad a este viaje, ya que en la última gira no nos fue muy bien, sobre todo en la actitud".





Giorgi habló también de la ausencia para estos cotejos de Marín y Powell y que a pesar de eso pudieron jugar un gran partido. "Siempre que falten compañeros nos tenemos que multiplicar y todos tenemos que dar un paso adelante, sin dudas Carlos (Powell) y Fede (Marín) son importantes en el equipo y ayer (martes), todo el mundo dio su granito de arena para suplantarlos", indicó,





Luego agregó: "Ahora esperemos que Fede se recupere y esté para la semana que viene y el extranjero, vamos a ver qué decisión toma Hernán".





Haciendo referencia al siguiente compromiso, que será ante Boca, el santafesino remarcó: "Buscaremos seguir creciendo y volver a repetir el trabajo que hicimos ayer (martes), tanto en defensa como en ataque, también queremos ganar y estar a la altura del juego que hicimos con Ferro, teniendo esa intensidad durante todo el tiempo y desplegar un buen básquet ".





Vale mencionar que el partido entre Estudiantes y Boca Juniors se disputará hoy a partir de las 21, en el estadio Luis Conde. Por el momento, el Verde marcha firme en la segunda posición de la Conferencia Norte con un saldo de 21 cotejos ganados y solo 11 perdidos.





Por su parte, Boca que será local, ostenta un récord de 8 triunfos y 23 caídas, y actualmente se ubica en la última posición de la Conferencia Norte. Vale mencionar que ambos equipos ya se han enfrentado en la presente temporada de la Liga Nacional. El juego ocurrió el 24 de enero en el Gigante Verde, con conquista para los de Concordia por 84-76.





Liga de Desarrollo. Ambos equipos también se enfrentan, pero en el marco de la Liga de Desarrollo, esto ocurría anoche (al cierre de la edición), cuando en el estadio Luis Conde, Boca reciba a Estudiantes.













***

El resto





Para hoy. Ferro Carril Oeste (20 victorias y 10 derrotas) visitará hoy a Obras Basket (15-16), en el clásico porteño de la LNB. El cotejo comenzará 20 en el estadio Antonio Rotili de la ciudad bonaerense de Lanús. La jornada se completará con los siguientes partidos: a las 21, Quilmes de Mar del Plata (13-19) vs. Hispano Americano de Río Gallegos (9-22). A las 21.30, Gimnasia de Comodoro Rivadavia (15-15) vs. San Lorenzo (22-7). A las 22, Quimsa de Santiago del Estero (15-14) vs. Argentino de Junín (14-17).