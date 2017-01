Para Jaguares sigue la exigencia en el trabajo

El plantel de Los Jaguares comenzó ayer su segunda semana de pretemporada de cara al debut del 25 de febrero ante Southern Kings en Port Elizabeth en el torneo Súper Rugby. A la espera de la recuperación de algunos lesionados, la franquicia argentina dio inicio a los trabajos en una semana que volverá a ser muy dura y donde se encuentran trabajando los entrerrianos Javier Ortega Desio y Marcos Kremer.

Estos cinco días serán de gran intensidad y los jugadores entrenarán hasta el viernes en Buenos Aires Cricket & Rugby Club. Mientras que, a partir de la próxima semana, comenzarán a tener los miércoles libre como ocurrió durante la pretemporada del 2016. Vale la pena recordar que Jaguares enfrentará en el 23 de enero a Uruguay y a Argentina XV cuatro días después, en sendos amistosos que se disputarán en Buenos Aires. Justamente el segundo seleccionado nacional, a cargo de Felipe Contepomi, comenzó a trabajar ayer a la par de Jaguares en el mismo escenario.

Entre los jugadores que se encuentran recuperando de lesiones está Juan Martín Hernández, quien la semana pasada chocó con Juan Cruz Guillemaín y sufrió un traumatismo facial que lo tendrá alejado de las canchas por espacio de un mes.

El elenco dirigido por Raúl Pérez fue exigido al máximo por el staff técnico la semana pasada y mostró buenas respuestas según la palabra del head coach.

"Fue una buena semana, con mucha intensidad y con muy buena predisposición de los jugadores, lo cual es muy importante", señaló el entrenador rosarino, quien se mostró entusiasmado por este inicio de pretemporada.

Mezclando ejercicios físicos y otros con pelota, el plantel se entrenó bajo altas temperaturas y con una exigencia muy alta, de cara a lo que será la segunda temporada en el certamen más exigente del planeta ovalado. "En la primera semana tuvimos tres días de alta intensidad y en cuanto a lo físico el miércoles fue el día más duro. Los estuvimos testeando con el Shuttle y los jugadores realizaron un gran esfuerzo, teniendo en cuenta que tuvieron una semana muy exigente", expresó el preparador físico Ignacio Sint Bonett.

Por otra parte, el hooker Facundo Bosch será la primera baja de la actual lista de 44 jugadores de los Jaguares. En las últimas horas se confirmó que el necochense será la nueva incorporación del Agen francés para reemplazar a Mike Tadjer, en el Top 14.

***

Vuelve

Lucas González Amorosino volverá a ponerse la camiseta de Pucará "todo el año", según confirmó porque "el club es todo, mi casa, mi familia, me siento cómodo y quiero prepararme de la mejor manera". A los 31 años, el fullback había rescindido su vínculo contractual con la UAR, ya que no entraba en los planes de Jaguares. "Este año pensaba dedicarme más a otras cosas. Tenía muchos viajes con Jaguares sabiendo que iba a tener mi segundo hijo y ya lo venía planeando desde el año pasado", dijo.

***

Segundas en Concordia









Las chicas del Atlético Echagüe Club se quedaron el fin de semana con el subcampeonato en la 21ª edición del Seven del Lago de Concordia, encuentro que se jugó sobre la arena de Playa Sol. Las Clementinas jugaron un gran torneo, perdiendo la final el domingo ante Vaimaca de Uruguay por 3 tries a 0. Así, las jugadoras del AEC comenzaron el año de gran forma, preparándose para un 2017 con mucha actividad. Además, anoche, se encontraron en el balneario municipal de Paraná para dar comienzo a la pretemporada. Entre los torneos importantes para el inicio del año se encuentra la cuarta edición del Seven de la Mujer, actividad que tendrá lugar en la cancha del AEC el 11 y 12 de marzo.