Vidal ofreció a los docentes bonaerenses un acuerdo por tres años

El gobierno bonaerense ofreció este lunes por la noche a los docentes un acuerdo hasta el 2019 que incluye para este año una suma fija de 750 pesos por cargo en compensación del 2016 y un aumento salarial de 20% como piso o lo que mida la inflación y si bien no se llegó a una acuerdo, los gremios lo analizarán pero sin tomar medidas de fuerza.





La propuesta, que fue presentada a los gremios en el marco de una reunión de paritaria realizada en el Ministerio de Economía provincial, en La Plata, incluía también un adicional del orden de los 5.300 pesos al año por presentismo.





En Entre Ríos, mientras tanto, las expectativas están centradas en la reunión que mantendrá este martes el gobierno con los representantes sindicales, cuando se espera que se mejore la oferta del 18% en tres tramos más la cláusula de actualización por inflación.

Embed El miércoles será "jornada de lucha" de Agmer. Habrá asambleas en las escuelashttps://t.co/gaVaaWNrM7 pic.twitter.com/w0zD3a2B13 — Diario UNO (@UNOentrerios) 17 de abril de 2017



Según el gobierno bonaerense, en esa provincia el ingreso promedio pasa de 19.220 a 23.064 y a 23.504 si se le suma el presentismo y durante 2017 alrededor de la mitad de los docentes van a ganar 23.000 pesos o más.





Sin embargo, esas cifras fueron desmentidas por el titular del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación (SUTEBA), Roberto Baradel, quien explicó que el salario inicial de un maestro en octubre será de 11.770 pesos.





Si bien los gremios docentes no están conformes con la propuesta, acordaron pasar a un cuarto intermedio a la espera de una nueva reunión con el gobierno provincial, dijo la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petroccini.





"Se ha roto la lógica de una propuesta cerrada y mañana nos vamos a reunir y vamos a definir como continuamos", sostuvo Petroccini.





El esquema propuesto por el gobierno incluía para el 2018 un aumento de la inflación más un 10 por ciento de esa inflación "para garantizar la mejora del poder adquisitivo" y un adicional anual por presentismo de 20 mil pesos, aunque sujeto a la baja del ausentismo. Con ello, el ingreso promedio de un docente en el 2018 será de 26.108 pesos y de 27.800 si se le agrega el presentismo y de 27.975 o 30.644 en el 2019, según se cuente o no el presentismo.





La misma fórmula de la inflación más el 10 por ciento de esa inflación se propuso para el 2019 pero en este caso el adicional por presentismo, también sujeto a la baja del ausentismo, sería de 32 mil pesos.





Según datos oficiales, el nivel de ausentismo de los maestros en las escuelas de la provincia de Buenos Aires ronda el 17%, lo que implica pagar por año 14.300 millones de pesos en suplencias docentes. El gobierno informó que con esta propuesta "no sólo mejoramos nuestra oferta en todos los ítems sino que planteamos una discusión de fondo".





"Proponemos un acuerdo educativo a 3 años que garantiza el inicio de clases, que mejora el salario docente, que hace foco en la disminución del ausentismo y estimula la capacitación", sostuvieron en un documento presentado a los gremios. Además consideraron que la propuesta "trasciende el corto plazo y ofrece previsibilidad al docente, a los chicos y a sus familias", además de garantizar a los maestros que "no sólo no van a perder contra la inflación sino que año tras año van a ir ganando poder adquisitivo".





"Queremos seguir defendiendo el valor de aquellos docentes que todos los días van a trabajar y se comprometen, que son la inmensa mayoría, por eso incorporamos un premio por presentismo que surge de la baja del ausentismo", concluyeron.





Sin embargo, Baradel explicó que la nueva propuesta incluía subir del 19 al 20 el aumento para este año y criticó que los 750 pesos ofrecidos por la pérdida en el 2016 "es una suma que no va a los jubilados".





"Hablan de 3 años y no hay una propuesta para el 2016. No entendemos por qué el gobierno sigue dilatando la solución del problema", aseguró Baradel. Agregó que "lamentablemente hoy veníamos con otras expectativas", aunque aclaró que "queremos encontrar el diálogo y no hay previstas por ahora medidas de acción directa".





Petroccini se quejó también que el gobierno estimó los fondos por presentismo "cuando no sabemos bien cuál es el ahorro en el esquema de suplencias que lo venimos reclamando desde hace meses".





De la reunión participaron los secretarios generales del Frente de Unidad Docente bonaerense que integran Suteba, FEB, Sadop, UDA, Amet y Udocba, y los ministros de Trabajo, Marcelo Villegas, de Economía, Hernán Lacunza, y de Educación, Alejandro Finocchiaro.





Télam