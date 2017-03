UTA confirmó que el 6 de abril paralizará el transporte público

La UTA ratificó su adhesión al paro de la CGT y reiteró el reclamo al Gobierno para que convoque una "mesa de diálogo y consenso de todos los sectores, para tomar el compromiso de la definición de un verdadero proyecto nacional, basado en políticas de Estado", dijo el secretario general del gremio, Roberto Fernández.





El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, afirmó este martes que el 6 de abril próximo, día del paro general convocado por la CGT, su gremio va a parar el transporte "tanto larga distancia, como corta, subtes y las combis".





Fernández confirmó la participación de la UTA en la medida de fuerza convocada por la CGT y reiteró el reclamo al Gobierno para que convoque una "mesa de diálogo y consenso de todos los sectores, para tomar el compromiso de la definición de un verdadero proyecto nacional, basado en políticas de Estado".





"Nosotros el 6 de abril vamos a parar, tanto larga distancia, como corta, subtes y las combis, porque estamos de acuerdo con esta medida, porque entendemos que el gobierno nacional tiene que convocar a una mesa de diálogo y consenso de todos los sectores", sostuvo Fernández en declaraciones formuladas esta mañana a radio El Mundo.





En línea con el comunicado de prensa difundido el lunes por la UTA, el dirigente confirmó la participación de los trabajadores de los transportes de pasajeros en la medida de fuerza convocada por la central obrera, luego de que el fin de semana circularan versiones periodísticas que sugirieron la posibilidad de que, finalmente, ese gremio no se sumara al paro.





No obstante, Fernández dijo durante la entrevista que "no" están "en contra del Gobierno" sino que, "al contrario", y llamó a "dejar de quejarse y tomar el compromiso de trabajar por el país" porque -indicó- "si no se hacen políticas de Estado, perdemos todos".





El titular de la UTA entendió además que, si tras el paro general de 24 horas convocado por la CGT para el 6 de abril, el Gobierno no convoca al diálogo, "sería una provocación y significaría que va a ser una lucha", cuando desde la CGT no quieren que sea así, sino que buscan sentarse "en una mesa y discutir un proyecto serio, para el bien de todos los argentinos".