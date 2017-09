Una perra murió y su compañero no quiso abandonarla

El cuerpo sin vida de una perra que fue atropellada fue abandonado en una esquina de la ciudad bonaerense de Bernal, y otro can la acompañó para cuidarla, en un hecho que despertó ternura y emoción entre los vecinos.



Según el relato de habitantes de la zona, el conductor de un auto se bajó el lunes en la intersección de Montevideo y San Martín, sacó una bolsa negra del vehículo, la dejó y se fue. Detrás del rodado venía "Negrito", que lo habría seguido por unas 20 cuadras."Chicho" Barbaroja, quien tomó imágenes del hecho, contó a Infobae que, al llegar, el animal rompió la bolsa, sacó el cuerpo de su compañera y se posó sobre ella.



Cuando las personas pasaban al frente de la escena, frenaban para observarla, pero "Negrito" no dejaba que se acercaran.



Recostado al lado de la perra, parecía resistirse a la posibilidad de que ella no despertara. Y allí se quedó durante toda la noche, inmóvil, aferrado a su compañera.