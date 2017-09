Una pareja de Tierra del Fuego espera mellizos y gemelos

La pareja de Tierra del Fuego recibió la noticia al mes y medio de embarazo, con la primera ecografía. "Yo veía tres bolsitas pero como es la primera vez que transitamos esto no sabíamos de qué se trataba por eso nos quedamos callados", contó Yanina.

La joven quedó embarazada sin tratamientos. En su familia hay antecedentes de mellizos."El médico tardaba en decirnos qué pasaba hasta que rompió el silencio: '¿Cómo te lo digo?' y yo le respondí: 'Doctor, no me asuste'", recordó la joven.El médico le preguntó si tenía antecedentes de mellizos en la familia. "Para ese momento nosotros ya estábamos emocionados y contentos porque sospechábamos de que íbamos a tener dos. Y, el médico me dijo: 'No, son más'. ¡Trillizos!, pensamos nosotros y el doctor nos terminó confirmando: '¡Son cuatro: en cada punta están los mellizos y en el medio los gemelos!", contó Gianina.La joven contó que el suyo es un embarazo de alto riesgo, por lo que tiene que hacer reposo absoluto. "Es muy loco porque de ser dos pasamos a ser seis. Estamos felices", dijo.