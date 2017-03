Una mujer murió en la ruta cuando iba a buscar a sus hijos a Olavarría

Una madre desesperada perdió la vida en un accidente en la ruta 3 cuando viajaba con su marido Carlos Alberto Ada -que ahora lucha por sobrevivir en terapia intensiva- a buscar a sus dos hijos que habían ido al recital del Indio Solari. Los chicos, un varón de 18 y una chica de 15, estaban a salvo, pero ahora tendrán que afrontar la noticia de la muerte de su mamá y el grave estado de su padre.





Cuando terminó el recital y recibieron la noticia de que había víctimas fatales, Carlos y Claudia intentaron comunicarse con sus hijos y no pudieron. Finalmente ubicaron a su hijo mayor, pero la menor no aparecía. El matrimonio no lo dudó: tomó su auto y salió desde su casa en Berazategui para ir a a la rescatarlos. En la ruta, iban escuchando la información de la radio: avalanchas, muertos y heridos, intoxicados, gente desaparecida y desconectada, falta de agua y de combustible, dificultades con el transporte, detalles de una ciudad colapsada.





El camino estaba pesado. Una larguísima fila de automóviles, ómnibus, camiones y combis, con conductores exhaustos y pasajeros cansados y ansiosos se dirigía hacia la Capital mientras ellos viajaban en el sentido inverso cargados de angustia. Al llegar al kilómetro 127, a la altura de San Miguel del Monte, en una maniobra de sobrepaso, chocaron de frente su Ford Taunus. Claudia murió intantáneamente y hubo cuatro heridos, entre ellos su marido, internado ahora en terapia intensiva con graves lesiones en los miembros inferiores en el hospital local.





Los hermanos ya se habían reunido y estaban esperando a sus padres, cuando recibieron la noticia del choque.





Además de los dos que viajaron al recital, que asisten al colegio Santa Teresa de Avila, el matrimonio tiene un hijo menor que todavía va a la escuela primaria. Ahora, los tres hermanos tendrán que enfrentar un futuro sin su madre, muerta en un doloroso final de fiesta. (TandilDiario)