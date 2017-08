Un camionero encontró un millón de pesos y los devolvió

Resulta que el sábado 5 de agosto pasado, mientras estaba de viaje, Racetto, decidió realizar una parada en la ciudad de Tostado para cargar combustible en la estación de servicio ubicada a la vera de ruta nacional 95, provincia de Santa Fe.

En ese lugar, el camionero se encontró involuntariamente con un sobre con 20 cheques y una chequera en blanco pero firmada en el suelo.

El camionero relató a LT10: "Iba viajando a Pozo Borrado a ver un trabajo. Cargué combustible ahí en la estación, cuando me subía nuevamente al vehículo, vi un sobre tirado en la playa y sobresalían una chequera y cheques sueltos, eran como 20 pagos que ascendían a más de un millón de pesos, endosados, listos para cobrar".

"Me puse nervioso. Lo levante y volví a Morteros donde está mi familia, que es mi esposa y dos hijas, e inmediatamente nos contactamos con la policía hasta finalmente dar con los dueños de los cheques que son de una empresa de Pilar", comentó el trabajador del volante.

Racetto contó que cuando llegó a su casa a Morteros buscó ponerse en contacto con la empresa de Pilar, a la cual pertenecían los documentos, tarea que no le fue fácil ya que el número de contacto no figuraba ni en internet.





Según contó, a través de la Policía logró dar con uno de los propietarios, quien le confesó que habían sufrido un robo en sus oficinas el viernes por la tarde.





De esta manera, el dueño de la empresa se trasladó a Morteros esa misma noche y retiró los documentos de la casa de quien los encontró.





"Cuando una cosa no es de uno, no sirve y poder contactar al dueño es lo ideal", contó el camionero.





Consultado sobre la recompensa, Roberto señaló que recibió un chaleco con el nombre de la empresa y que al irse los directivos le dejaron 5.000 pesos sobre la mesa.



Racetto explicó que insistieron pero que no quería aceptar nada. "No era mio, por qué me lo iba a quedar. Me dejaron un chaleco de la empresa y dejaron algo de dinero en la mesa porque yo no quise agarrar".