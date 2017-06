Un avión de Aerolíneas Argentinas aterrizó de emergencia por problemas de salud de una pasajera

Un avión de Aerolíneas Argentinas que había partido de Buenos Aires con destino a Trelew, en Chubut, realizó un aterrizaje en el aeropuerto Comandante Espora de Bahía Blanca, debido a un problema de salud de una pasajera, informaron fuentes aeroportuarias.



Tras el aterrizaje del vuelo AR2858, la pasajera, cuyos datos no fueron suministrados, fue trasladada a un centro asistencial y posteriormente el avión volvió a despegar con destino a la ciudad chubutense.



Este es el segundo caso que ocurrió en menos de un mes cuando un vuelo de la empresa de bandera debió hacer escala en esta ciudad del sur bonaerense por problemas de salud de un pasajero.



El episodio, que trascendió hoy, ocurrió en la víspera, cuando el vuelo que tenía previsto aterrizar en Trelew a las 14.25 previamente debió hacer una escala en Bahía Blanca, debido a que una pasajera sufrió un problema de salud, situación por la cual el piloto tomó la decisión de llevar a cabo un aterrizaje.



"La mujer fue asistida por la tripulación de cabina y por un médico que estaba entre los pasajeros, hasta que una vez en tierra fue trasladada a un centro asistencial", agregaron.



Tras la escala de unos 40 minutos el avión despegó de Bahía Blanca y se dirigió a Trelew, lugar de su destino.



El hecho además tuvo repercusión a través de las redes sociales y por algunos de los pasajeros que se encontraban en el avión.



Uno de ellos fue Maxi García quien en facebook contó que "venía en el vuelo. El personal de a bordo se comportó de maravillas. El médico que atendió a la señora no se despegó en ningún momento, al igual que el comisario de a bordo. El piloto no dudó en tomar la recomendación del médico".



En tanto, el jefe del aeropuerto de Bahía Blanca, Carlos Millán, posteó que que Bahía Blanca "es un punto estratégico para los pilotos, por eso hay que trabajar para mantener este aeropuerto en las mejores condiciones. Felicitaciones a todos".