U2 retrasó su recital por el partido de la selección argentina y se transmitirá en el estadio

El partido Argentina vs. Ecuador en el que la selección nacional se juega la última chance para seguir en carrera por un lugar en el Mundial Rusia 2018 causa tanta expectativa que hizo que U2 retrase una hora y media el primero de los recitales que lo trae al país para que el público pueda seguir al equipo albiceleste esta noche.





La banda aceptó la propuesta de la producción del recital para comenzar el show a las 22.20 en vez de a las 21. De esta manera, los horarios serán los siguientes: los teloneros Joystick se presentarán a las 18, Noel Gallagher a las 19, y a partir de las 20.30 se podrá seguir le partido por pantallas grandes que se colocarán en el Estadio Unico de La Plata de tal manera que todos puedan ver el partido. Según el comunicado de prensa, Julio Garro, intendente de La Plata, garantizó el normal funcionamiento del transporte público y la seguridad hasta la finalización del concierto para la tranquilidad de los asistentes al evento.





"Les propuse que después de Noel Gallagher , que sale a las 19, televisemos el partido de Argentina y que luego toque U2. Ponemos cuatro pantallas, una en cada corner, y listo. ¡Te imaginás lo que va a ser el show si Argentina gana? Y si pierde al menos nos sacamos la amargura con un show de lujo. No puede salir mal", contó ayer.





El tramo final de la gira mundial con la que U2 celebra en directo los 30 años de su disco emblemático The Joshua Tree puede aportar una historia tan particular como imprevista. En medio de un concierto que tiene una lista de canciones que no sufre ninguna alteración show a show, la emoción que le otorguen esos 90 minutos de fútbol le aportarán una energía extra. La noticia recorrerá el mundo entero y se escribirá un nuevo capítulo en la historia del mejor público del mundo.