Tomaron muestras de ADN a los restos de la avioneta siniestrada en el Delta

El operativo destinado a rescatar los restos del avión Mitsubishi que con tres tripulantes a bordo desapareció el 24 de julio y que fuera hallado en la tarde del sábado por un avión de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), se reanudó este lunes con la presencia de la jueza Sandra Arroyo Salgado.





Mientras se desarrolla el operativo de rescate de los restos del avión que cayó hace 27 días en el Delta del Parana, un equipo de antropología forense analizará muestras extraídas de los cuerpos de quienes viajaban en el avión para confirmar sus identidades, informaron a Télam fuentes vinculadas con el operativo.









Pese al hermetismo impuesto por la jueza Arroyo Salgado, que entre otras medidas estableció una restricción absoluta de sobrevuelo de la zona por parte de helicópteros o drones que no sean los afectados al operativo, se pudo conocer que los buzos tácticos que integran el equipo de rescate pudieron extraer muestras de los cuerpos de los tripulantes, las que están siendo analizadas en el departamento de medicina forense judicial de San Isidro.





El aeropuerto de San Fernando se encontraba literalmente "blindado" y solamente podían acceder el personal que participa del operativo y pasajeros, ya que continúa operando con normalidad. Pero se han tomado medidas de seguridad, como la imposibilidad de utilizar celulares, cámaras de fotos o videos para evitar "filtraciones", por orden de la jueza, dijeron los informantes.





Tarea difícil





El titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Juan Irigoin, aseguró hoy que será "muy difícil extraer las partes del avión" encontrado semienterrado el pasado sábado tras permanecer 26 días desaparecido, en particular los motores "que son muy importantes para la investigación", e informó que desde hoy trabaja también en el lugar el Equipo de Antropología Forense, cuya misión es rescatar los restos humanos".





"El avión está semientrerrado y es muy difícil extraer sus partes, sobre todo las más pesadas, que son muy importantes para la investigación, como es el caso de los motores, a los que todavía no se ha podido acceder. Ayer se hizo una buena parte y hoy continúa", dijo en diálogo con Radio Mitre el director del organismo que tiene a su cargo la búsqueda y salvamento en caso de accidentes aéreos.





Irigoin refirió -además- que el avión Mitsubishi LV-MCV que desapareció en pleno vuelo el pasado 24 de julio con dos tripulantes y un pasajero, "es un avión muy potente pero muy complejo, con una alta tasa de accidentología", por lo cual "requiere mucha práctica por parte del piloto, particularmente para salir de situaciones de emergencia". "Es un avión que tiene 40 años de fabricación pero estaba en muy buen estado y muy bien mantenido, que había tenido solo dos dueños, ambos argentinos. No hay dudas de las condiciones de aeronavegabilidad del avión", aseguró.





Sobre la pericia de los tripulantes, Irigoin aseguró que si bien "el copiloto no había volado ese avión en particular", y el piloto tenía sólo "50 horas de vuelo en este avión", ambos "eran pilotos perfectamente aptos y entrenados". "Al ser un avión difícil, habrá que estudiar si la cantidad de horas que tenía el piloto no fueron parte de las causales, pero esto va a ser investigado por la junta de investigaciones", dijo.









avioneta.jpg





El funcionario volvió a defender el operativo de búsqueda y aseveró que lo "increíble" fue haber dado con los restos de la avioneta. "Es muy complejo encontrar un avión enterrado, además las características del delta son variantes y dinámicas: uno no ve lo mismo cuando sale dos días seguidos. Uno puede entender que se critique que se haya sobrevolado el área 50 veces, pero la realidad concreta es que que es increíble que finalmente lo hayamos encontrado, porque estaba tapado por el agua y no había ninguna pieza visible", explicó.





Sobre la demora en el inicio de la búsqueda, el funcionario lo atribuyó a la inexistencia de una declaración de emergencia por parte de los pilotos, sumado a la falta de activación de las balizas de emergencia. "Los pilotos no habían hecho la declaración de emergencia, y eso explica bastante por qué la búsqueda salió tarde: entendemos que no tuvieron tiempo para hacerlo. Y la baliza de emergencia que todos los aviones tienen para ser encontrados en caso de impacto, nunca se activó", explicó.





"Lo que el protocolo dice es que se inicia el proceso de incertidumbre, porque como hay un problema de comunicación solamente y se espera que llegue a destino, y la alerta final de desastre se inicia cuando se termina la autonomía de vuelo, con lo cual se interpreta que (el avión) ya no está volando", agregó.





avioneta.jpg





Por otro lado, Irigoin contó que como parte de la investigación judicial que lleva adelante la jueza Sandra Arroyo Salgado, "hoy va a ir un equipo de antropología forense" que se suma al equipo de búsqueda y rescate de la ANAC, y "en esta semana vamos a tener, seguramente, más confirmaciones".









Críticas al ANAC

Eduardo Genova, piloto amigo de la familia de Matías Ronzano, uno de los tripulantes del avión Mitsubishi que había desaparecido el 24 de julio y que fue encontrado el sábado pasado en la zona de confluencia de los rios Paraná Gauzú y Barca Grande del Delta Bonaerense, aseguró este lunes que dentro de la aeronave sumergida se encontraron restos humanos a los que se les realizará un “los ADN correspondientes”.





"El papá de Matías confirmó que encontraron los cuerpos”, aseguró el allegado a la familia en declaraciones a radio Delta, y apuntó que “es muy feo todo, me limito a decir que encontraron cuerpos”. Aafirmó -además- que “se están haciendo los ADN correspondientes para identificarlos” y criticó al titular de la Administracion Nacional de Aviacion Civil (ANAC), Juan Pedro Irigoi, de quien consideró que “no tiene idea de lo que está hablando".





"Es ingeniero industrial, es como si yo pateara penales y Maradona piloteara un avión", apuntó el piloto en declaraciones a Radio LT10 y consideró que "la búsqueda arrancó mal desde el primer día, se perdió tiempo".