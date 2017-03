Tercotur informó sobre los micros que vuelven del recital del Indio en Olavarría

La empresa de viajes dedicada a transportar asistentes a eventos y recitales informó sobre el último paranaense que restaba encontrar, asistente al recital del Indio Solari en Olavarría.





"Después de una intensa búsqueda por parte del equipo Terco y con ayuda de su familia, hemos dado con el paradero de nuestro último pasajero perdido en Olavarría. Luis Alberto se encuentra bien y en contacto con los suyos", señalan en Facebook. "Después de una intensa búsqueda por parte del equipo Terco y con ayuda de su familia, hemos dado con el paradero de nuestro último pasajero perdido en Olavarría. Luis Alberto se encuentra bien y en contacto con los suyos", señalan en Facebook.

"Los chicos del colectivo 12 en este momento están en ruta viajando hacia Santa Fe, todos se encuentran bien. Los colectivos 11, 14 y 17 están por arribar con total normalidad.Estamos y estaremos atendiendo todos los llamados y respondiendo todos los mensajes, no duden en consultar. ¡Seguimos a su disposición!"





Padre enojado con la empresa

Mario Ruhl, el padre del joven se comunicó con Radio La Voz, informó que su hijo, de 22 años, que se encontraba desaparecido luego del recital, había aparecido esta madrugada, tirado en la ruta, entre Olavarría y Bolivar. "Unas personas lo auxiliaron, y lo dejaron en la terminal de Bolivar", añadió.





"Pasó que en el tumulto que se armó, hubo separaciones de personas. La orda de gente lo fue llevando a un lado distinto del que estaban, y después no lo encontraron más", indicó Ruhl. "La que sí me contó fue la novia. En principio fue tranquilo, pero después hubo una orda de gente que se tornó inmanejable. Fue totalmente desaforada la gente, no había un control de nada, ni policías, ni nada"."La otra crítica es a la empresa que los llevó de acá. Terco Tur debió haber esperado a todos. En una situación como la que pasó, deberían haber esperado", reclamó el hombre. "La empresa se lavó las manos, no te atiende, ni nada", señaló el hombre."Pero no voy a defender lo indefendible. Mi hijo tiene 22 años, y es un hombre que debió ser responsable. No entienden que preocupan a toda la familia, la abuela estuvo a punto de infartarse. Cuando vuelva, vamos a hablar muy seriamente", finalizó.