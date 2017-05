Stiuso volvió a hablar de "causas armadas" e insistió que al fiscal Nisman "lo mataron"

El ex espía Antonio "Jaime" Stiuso volvió a hablar por televisión de "causas armadas" en su contra durante el kirchnerismo; dijo sin embargo que no estaba peleado ni con Néstor ni con Cristina Kirchner y que "no tenía trato con ellos"; aseguró que tampoco tiene contacto alguno con el actual gobierno, e insistió en que al ex fiscal de la UFI AMIA , Alberto Nisman, "lo mataron"."Yo ya lo dije, lo mataron. El mandó un alerta, no un alerta, sino un sólo 'prip' de Nextel y yo no estaba", aseguró Stiuso -en declaraciones a la prensa reproducidas en América TV- al ser consultado sobre el fiscal encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero.Horas antes, cerca del mediodía, el espía había ratificado una denuncia -ante la jueza María Romilda Servini-, "por averiguación de delito", en el marco de la disputa entre la diputada nacional y referente de Cambiemos, Elisa Carrió; y el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.En tanto, aseguró que el gobierno anterior ha "armado causas, ha perseguido" y negó, por ejemplo, haber espiado a periodistas en relación a la causa "Dark Star" (más de 16.400 fojas de escuchas realizadas por la SIDE, durante más de tres años): "Fui sobreseído", recordó.Algo similar respondió en cuanto a la investigación por supuesta desaparición de material de la causa AMIA: "Esa es otra de las causas armadas, que está vigente", especificó, tras puntualizar que "no estoy imputado yo solo, sino también (el ex Director General de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar) Parrilli, (el ex agente Juan Martín) Mena, (el ex jefe de la SIDE, Héctor) Icazuriaga y (el ex subjefe de la SIDE, Francisco "Paco") Larcher. Pero en el armado... me la armaron a mi solo", sintetizó Stiuso.Por otro lado, aclaró que "no" se peleó con los ex presidentes Néstor Kirchner ni Cristina Fernández de Kirchner , porque "no tenía trato con ellos". Y que con el gobierno actual "no" tuvo contacto.El espía contó también que en la actualidad está jubilado y posee "varias empresas". No obstante, precisó: "Un agente de inteligencia se retira del trabajo pero dudo mucho que uno deje de ser lo que es. Es el único (trabajo) que tuve", dijo.En su paso por los tribunales de Comodoro PY ayer, Stiuso hizo una "autodenuncia", para que se investigue si terció en favor de Lorenzetti -en su disputa con Carrió-, tal como difundió la diputada nacional. La referente de Cambiemos había dicho que le presentaron denuncias en su contra por presunto enriquecimiento ilícito por su enfrentamiento con el titular de la Corte y con sectores de Inteligencia.La "autodenuncia" de Stiuso había sido presentada ante la Cámara Federal por su abogado Santiago Blanco Bermúdez y cayó, por sorteo, en el juzgado Servini, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita.