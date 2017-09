Sergio Maldonado no tiene dudas que a Santiago se lo llevó Gendarmería y afirmó que no se reunirá con Macri

Sergio Maldonado, hermano del joven bonaerense desaparecido hace dos meses durante el desalojo de una protesta en Chubut, afirmó que no se reuniría con el presidente Mauricio Macri, denunció que aparentemente se hizo inteligencia sobre su familia y enfatizó que no tiene dudas de que a Santiago Maldonado "se lo llevó Gendarmería".

Consultado sobre si cambiaría algo para la familia si el Presidente los recibe, respondió que "no" porque "un gesto es al segundo día, después de dos meses ni quiero", por lo que remató: "Si lo veo en una cuadra, cruzo de vereda".

"No me voy a reunir con Macri. ¿Qué le voy a decir? ¿Que renuncie? Es ridículo. Lo vota la gente", sentenció el hermano del joven de 28 años que fue visto por última vez hace dos meses en una protesta mapuche en Chubut.

Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto.



Maldonado cuestionó que con el anterior juez federal de la causa, Guido Otranto, "todo fue negativo" e insistió en que fue el abogado de la Gendarmería porque "todo lo que hizo fue para defender" a esa fuerza.

En una entrevista que publicó hoy el diario Clarín, destacó que el actual magistrado, Gustavo Lleral, "tuvo el gesto" de llamarlos, lo que consideró "un aliciente".

Ante la pregunta sobre si de las hipótesis que se barajan en el expediente, solo cree que se lo llevo Gendarmería, respondió: "No tengo dudas. Si no, que me demuestren lo contrario. Después de dos meses no pueden resolver qué es lo que pasó cuando eran la única fuerza de seguridad que estaba en el lugar".

Maldonado también afirmó que se hizo inteligencia sobre la familia, al asegurar que los "escuchaban" y que el domingo recibieron "un correo con un pedido para investigar" sus propiedades.

"O son burros o lo hacen a propósito. Quiero que alguien se haga responsable", sentenció, al tiempo que cuestionó que "en la parte humana del Gobierno no están los derechos Humanos" ya que "quieren reconocer que hubo desaparición forzada".

Consultado sobre si el incidente no pudo ser responsabilidad de unos pocos gendarmes, como especulan algunos en el Gobierno, contestó que "no hay dos o tres" "fueron todos juntos los que participaron del operativo" en la manifestación en la que estaba su hermano, por lo que aseveró: "Se llevaron a Santiago, todos son culpables en mayor o menor medida".

"Puede haber opiniones, pero la conclusión es una sola: no está Santiago. Son todos culpables o cómplices", enfatizó Sergio Maldonado, quien agregó que "no hubo nadie que perteneciera a Cambiemos que se haya solidarizado" con su familia.

El hombre también volvió a apuntar contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, al indicar que "miente al decir que Gendarmería no tiene nada qué ver, que no había entrado (a la zona ocupada por mapuches) cuando están las pruebas".

"Salió a bancar algo que era imbancable en vez de a apartar a Gendarmería. Protegió a quien no debía", concluyó.