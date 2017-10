Sergio Maldonado: "Macri es un hipócrita por haber llamado a mi mamá"

El hermano de Santiago se refirió a la forma de actuar del gobierno luego de reconocer que el cuerpo hallado en el río Chubut pertenece al artesano





Sergio Maldonado se refirió a la forma de actuar por parte de los funcionarios del gobierno luego de que reconociera que el cuerpo hallado en el río Chubut pertenece a su hermano.





"Me parecen hipócritas, es muy bajo lo que hicieron. Desmiento que hayan hablado conmigo. Macri es un hipócrita por haber hablado con mi vieja. Son muy perversos. No paran de tirar basura. Me dan asco. El caso lo hicieron político desde el primer momento", opinó el hermano de Santiago en comunicación telefónica con TN.





Maldonado desmintió que Germán Garavano haya hablado con él y criticó la forma en la que el gobierno manejó la situación. "No habló el Ministro de Justicia conmigo. Me llamó por WhatsApp porque yo no quería hablar por teléfono con nadie. Simplemente dije que le agradecía. Es un mentiroso", disparó.