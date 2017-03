Secuestran siete kilos de cocaína que iban a ser vendidos en el recital del Indio Solari

Siete kilos de cocaína presuntamente preparados para ser vendidos en el recital del Indio Solari en Olavarría fueron secuestrados en el sur del conurbano bonaerense, en el marco de un allanamiento en el que fue desbaratada una banda.





Según informaron fuentes policiales, la banda integrada por ocho personas, seis de nacionalidad peruana, fue desarticulada tras varios allanamientos realizados en las últimas horas.





Los investigadores están tras la pista de un dealer que pensaba vender la droga el próximo fin de semana en el recital del Indio Solari en la ciudad de Olavarría.





Durante el operativo los efectivos encontraron una carta que decía "Chato: Acordate que me tenés que mandar antes del 10 los papelitos ya armados, porque el recital del Indio es el día 11 de este mes y no vamos para allá".





Y continuaba: "Yo te mando la plata con el Raúl, mándalo por encomienda o si no mandamelo con Fito que me dijo que el jueves va a andar por acá, fíjate que la última vez vino muy flojito y algunos se me quejaron, voy a ver si puedo hacer diferencia con lo del recital así te pago lo que te estoy debiendo. Un abrazo, José".





Los procedimientos fueron realizados este jueves por la madrugada por efectivos de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado en las localidades de Villa Dominico y Sarandí, y en Lanús.





En total, la Policía decomisó 7.108,8 gramos de cocaína distribuidos en 6.852 envoltorios; varios bagullos de marihuana; un revólver calibre 32; municiones; dos balanzas de precisión y precursores químicos utilizados para el estiramiento de las sustancias, entre otros elementos de interés para la causa.





En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 descentralizada de Avellaneda, a cargo del fiscal Mario Prieto y el Juzgado de Garantías N°9.