Se lanzó la primera Red Federal de Monitoreo Ambiental de Argentina que podrá consultarse online

Creada en el marco de un proyecto del Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el objetivo de esta red es constituir un sistema de gestión de datos ambientales integral de medición para un seguimiento continuo en las distintas regiones de Argentina.









"Este lanzamiento significa un hito", sentenció a través de un video preparado para la ocasión el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, quien se encuentra de viaje oficial junto al presidente Mauricio Macri en China.









"Si nosotros no tenemos indicadores y parámetros no podemos evaluar, y si no podemos evaluar no podemos tener una dimensión del impacto de las políticas públicas", agregó.









La Red FEMA integra más de 1.000 puntos de monitoreo de calidad del agua de manera instantánea, permite el acceso a 350.000 registros a través de la plataforma web, que incluyen más de 150 variables físico químicas y bacteriológica ligadas a agua y aire.









El objetivo es que la información vertida en la plataforma pueda utilizarse para evaluar el estado del ambiente y su evolución, convertirse en insumo para investigaciones, para el diseño de estrategias de prevención y mitigación, y para la toma de decisiones cotidianas de la ciudadanía.









Juan Trebino, subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación explicó a Télam que "la red no tiene un carácter de fiscalización ni de control, sino que simplemente apunta a saber con qué información contamos para pensar políticas públicas, porque no hay peor política pública que la que se toma sin conocimiento de la realidad".









El funcionario resaltó que "la iniciativa viene de la mano de un gobierno abierto, con acceso a la información, porque es muy importante que el Estado abra sus puertas y se le de a conocer a los ciudadanos la totalidad de los datos con los que el Estado cuenta y a partir de los cuales toma las decisiones que toma".









María Eugenia Di Paola, coordinadora de Ambiente y Desarrollo Sustentable del PNUD, destacó que "la Ley General de Ambiente contiene el Acceso a la Información como uno de los aspectos clave".









Además, resaltó la importancia de un sistema virtual, integrado y actualizado porque "cuando se habla de datos ambientales no sirve sólo la foto, necesitamos una película dinámica de cómo esos datos se van modificando en el tiempo porque eso es lo que nos dice cómo estamos".









"La finalidad de la red y de este programa conjunto entre el Gobierno Nacional y Naciones Unidas es la de avanzar en objetivos de un desarrollo sustentable que contemple lo ambiental, lo económico y lo social en la forma más armónica posible", indicó.













redfema.ambiente.gob.ar donde ya existen alrededor de 500 mil datos.

La Red Federal de Monitoreo Ambiental ya se puede consultar a través de la páginadonde ya existen alrededor de 500 mil datos.













