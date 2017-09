Se casó por videoconferencia y lo estafaron

El contador, de 65 años, conoció a una docente del país sudamericano y luego de un noviazgo a distancia se casó con ella por videoconferencia. En la luna de miel, la mujer lo desvalijó y lo dejó solo en un hotel sin plata.

Abel Montesino, un contador de 65 años de Cipolletti, conoció a una colombiana por Internet y, tras mantener una relación por varios meses, decidió casarse con ella por videoconferencia. Sin embargo, durante su luna de miel vivió una verdadera pesadilla.

El hombre mantuvo con Margarita Ceballos, una docente de 52 años, una relación durante más de un año a distancia hasta que decidieron formalizarla.

Montesino relató que la mujer le robó dinero, lo estafó y lo dejó abandonado en un hotel de Bogotá con la excusa de que entre ellos "no había química".

"Cuando recién llegue a Bogotá había un mundo de gente esperándome, dada la repercusión del matrimonio. Después recorrimos varias ciudades de Colombia, pasamos 25 días maravillosos, que nunca me hicieron sospechar lo que me haría", indicó Abel.

"Es realmente muy lamentable y triste lo que me sucedió. Me estafó aproximadamente en cuatro mil dólares y, sumando pasajes y estadías, me habré gastado en total unos 150 mil pesos", evaluó Montesino.