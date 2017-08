Sabathier y Delgado representarán a los asadores entrerrianos en el Campeonato Federal

La 9 de Julio de Ciudad Autónoma de Buenos Aires estará cortada por este torneo en donde 24 parejas representantes de cada provincia argentina, buscarán la victoria. La segunda edición del Campeonato será el domingo y desde ayer, la avenida más famosa del país está cortada. Es que los organizadores comenzaron la construcción de cada puesto de asador.

Los entrerrianos partirán hoy muy temprano hacia la gran ciudad, con las expectativas puestas en la experiencia que acumulan. Deberán hacer una tira de costilla de 10 centímetros de ancho por 45 centímetros de largo; un vacío de entre un kilo y un kilo y medio; una colita de cuadril del mismo tamaño; y en principio uno o dos choripanes perfectos.

Así visto, parece tarea fácil, pero marcar la diferencia no lo será frente a contrincantes de todo el país. "En realidad yo voy de ayudante, porque el asador es Eduardo. Pero bueno, la idea es trabajar en equipo y representar bien a la provincia", dijo a UNO Delgado, con modestia.

Este nos tocó a nosotros", agregó Delgado con orgullo y sostuvo: "Con mi compañero estamos continuamente haciendo asados.

Él es parrillero y yo un mozo que a su vez está también en la parrilla y lo ayudo siempre". Asadores entrerrianos van por la gloria en un campeonato federal Eduardo Sabathier y Joaquín Delgado trabajan juntos en una parrilla de Concepción del Uruguay desde hace años. Los eligieron para representar a la provincia en un torneo que se hará en plena 9 de Julio de Buenos Aires La que también está orgullosa es la dueña de la parrilla de Concepción del Uruguay, donde trabajan estos dos hombres.

"Lo decidió el sindicato y también había gente de la Municipalidad. Vinieron a nuestra comedor y nos preguntaron si estábamos de acuerdo en que mis empleados intervengan en este campeonato. Les dije que sí, que estaba bien que participen y ellos decidieron quiénes iban a ir porque solo podían dos y acá trabajan ocho. La verdad es que estoy muy contenta y orgullosa por ellos y porque la parrilla fue seleccionada", dijo a UNO Adriana Mchetanz titular del local ubicado en la autovía 14, en el kilometro 126.

El punto justo

Delgado tiene 25 años y su compañero de parrilla 37. Hoy llegarán a Buenos Aires sobre el mediodía y los espera una tarde con varias actividades. A las 18 tendrán una reunión general donde les explicarán reglas y condiciones entre otros aspectos que hacen a la competencia. Antes los llevarán a conocer "la pista de los asadores", así le llama la organización a los puestos preparados en la avenida. Por la noche, los espera una cena y el domingo a las 11 inicia el campeonato que se extenderá hasta las 16 o 17.

"Vamos con todas las energías y pensando en positivo, vamos por el campeonato. Representaremos muy Los organizadores de la competencia dejarán a libre elección el uso de carbón o leña para que cada uno de los equipos realice el asado. De hecho, proveerán a los representantes de las provincias de lo que sea necesario. Hoy, cada equipo deberá decir de cómo va a sacar la carne, en qué punto finalizará de cocinar cada una de las piezas. Habrá un jurado que tomará en consideración este aspecto.

Cada equipo tendrá dos horas y media para poder demostrar su destreza ante la parrilla, pero una vez que el jurado pase por el puesto, la carne tiene que estar perfecta. "Es decir, si nosotros manifestamos que lo vamos a sacar jugosa, cuando llega el tiempo ellos se acercan, cortan la carne y ven cómo está", explicó el integrante del equipo entrerriano, Joaquín Delgado. Dijo que entre las claves, el tiempo de cocción es muy importante.

"Pero también ellos analizan mucho la higiene personal y el tratamiento de los alimentos, por ejemplo, que no utilicemos el mismo utensilio para la carne cruda que para la cocida. Después nosotros sabemos que debemos usar pinzas para mover la carne y no el tenedor porque al pincharla pierden el jugo" . Cierto es que ante la pregunta obligada, el equipo entrerriano no dudó en responder con naturalidad y certezas: el domingo harán su asado con leña. Técnica. El uso de la pinza en lugar del tenedor evita pinchar la carne y así no pierde el jugo. Preparados. Delgado y Sabathier parten hoy a la gran ciudad en la búsqueda de la parrilla dorada. ¿Carbón o leña?, esa es la cuestión bien a Entre Ríos y buscaremos el triunfo, queremos ganar el torneo", dijo Delgado, con convicción y con la seguridad que brinda conocer la tarea. Al parecer, a los ganadores les dan un parrilla dorada, un especie de trofeo. "No tiene el valor econó- mico, pero es un orgullo. Es ganar algo que nosotros hacemos todos los días y poder realizarlo allá, en Buenos Aires, y en representación de la provincia es un orgullo", remató.