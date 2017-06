Revelan los audios de las conversaciones entre Farré y su mujer antes del asesinato

Los audios con las discusiones telefónicas que Fernando Farré mantuvo con Claudia Schaefer antes de matarla se dieron a conocer durante el juicio que se lleva adelante en los tribunales de San Isidro. "No soy un asesino", se le oye decir al imputado.

"Yo no soy un asesino", le dijo Fernando Farré a Claudia Schaefer apenas cuatro días antes de asesinarla con 74 puñaladas, en medio de una discusión telefónica en la que Schaefer le preguntó si no le preocupaba "ser violento".

"Vos me querés destruir, siempre quisiste destruirme", le recriminó Schaefer a Farré durante otros de los audios escuchados, perteneciente al 23 de julio de 2015.

La discusión se prolongó aproximadamente por una hora y luego Farré volvió a llamar a la víctima, a pesar de la insistencia de ella en dar por terminada la charla.

El imputado le reconoció a su esposa durante el llamado telefónico que eran "incompatibles para la convivencia" y acto seguido le preguntó si ella tenía novio.

"No, no tengo ni tuve a nadie, ¿Podés entender que hiciste todo para que me desenamore de vos?", fue la respuesta enérgica de la mujer.

A lo largo del audio, fue insistente el pedido de Schaefer para que Farré le devolviera los documentos de sus hijos, como un gesto de buena fe para que ella le pueda "creer en algo".

"No es cualquier cosa, es documentación, si necesito llevarlos al médico por algo me los van a pedir" dijo Schaefer a Farré, quien ofrecía devolverlos, pero a cambio de retrotraer la situación hasta antes de la denuncia y volver "a ser una pareja normal".

En otro tramo de la conversación, el imputado acusó a su mujer de gritar "a propósito" en una de las discusiones, para que la puedan escuchar los vecinos y que no había muerto "nadie, por suerte", como restándole importancia al hecho.