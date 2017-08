¿Qué dijo el hijo de Julio López sobre las diferencias en la desaparición de su padre y la de Santiago Maldonado?

A partir de la campaña que se viralizó en las redes sociales y la comparación que se hizo de las desapariciones de Santiago Maldonado y de Julio López el hijo del último, Rubén López, marcó las diferencias: "Si bien son parecidos, no son iguales, son dos contextos distintos.





En el caso de mi viejo es presunta desaparición forzada, porque nunca se pudo corroborar si algún agente del Estado o alguna fuerza policial lo desapareció", dijo Rubén.







"Por eso en el caso de Santiago la carátula es desaparición forzosa de persona, porque fue mediante un acto en el que gendarmería reprimió a los mapuches y Santiago fue visto por última vez en ese acto", dijo Rubén esta mañana en comunicación con el programa radial de Martín Liberman.







"Después habrá que corroborar si fue un acto individual por un agente de gendarmería o fue patrocinado por el estado, o está siendo tapado inclusive hoy por el gobierno que administra el estado".







A diferencia de la desaparición de su padre, Rubén dijo que en este caso no cree que haya sido una cuestión política: "Me parece que a alguien de la Fuerza se le fue la mano, le pegó un garrotazo de más y alguien lo está encubriendo. O son los compañeros, o son los jefes, aunque siempre hay que hablar en potencial porque no hay pruebas más allá de lo poco que se ha conocido a través de los medios. En el caso de mi viejo fue en un juicio de lesa humanidad donde se juzgó a uno de los represores más siniestros, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, ahí tenés la diferencia".







"Hay que confiar en que la justicia trabaje, pero hay que controlarla también porque lo que se perdió en las primeras 48 horas no se recupera más, hace 11 años que esto lo sé", dijo Rubén, a 20 días de cumplirse un nuevo aniversario de la última vez que vio a su padre.







"Me parece y entiendo que no tiene la capacidad y la formación para dicho cargo", dijo sobre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "No es fácil llevar adelante el manejo de las fuerzas federales y quedó en evidencia ante los titubeos que viene marcando cada día cuando se le pregunta por Santiago Maldonado. Nadie le pidió que tire a gendarme por la ventana como dijo, pero sí que se investigue y que se los aparte de la investigación".







"Lo hemos vivido nosotros como su familia, cuando se dejó la investigación en la policía de la provincia de Buenos Aires, nunca supimos si las cosas que se hicieron mal fueron para embarrar. En el caso este es lo mismo, Gendarmería no puede seguir cerca de la investigación y mucho menos siendo querellantes en la causa, porque saben todo lo que los testigos puedan declarar", cerró Rubén.





Fuente: Cosecha Roja