Preocupación en Córdoba por posible presencia de residuos peligrosos en el agua

Desde la tarde de este martes, las redes sociales de la provincia de Córdoba se llenaron de mensajes de preocupación, confusión y sobre todo falta de certezas, ante las versiones que señalan que la planta de tratamiento de residuos peligrosos de Taym contaminó el canal los Molinos-Córdoba que aporta agua potable al 30% de la ciudad capital.





"Allí, la fuerza del agua no perdonó y como un anticipo de lo que vendrá, provocó el desastre anunciado: la basura y sus tóxicos comenzó a ser arrastrada en dirección a la Ruta 36 llegando al canal los Molinos que provee de agua al 30% de los cordobeses", expresaron los vecinos autoconvocados de Villa Parque Santa Ana.





Taym, empresa del grupo Roggio, se dedica al tratamiento de residuos peligrosos provenientes de industrias, de aparatos electrónicos y la descontaminación de otros productos.





Vecinos denuncian que han visto residuos peligrosos flotando en el agua y que nada evitó que la contaminación de líquidos lixiviados, metales pesados, fenoles y otros elementos nocivos para la salud lleguen al canal.





La Planta Potabilizadora Los Molinos abastece a todos los barrios comprendidos desde Nueva Córdoba hacia el sur.





La Asamblea de Santa Ana presentó una denuncia ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente (Ufima) y exigen la renuncia del Secretario de Ambiente Javier Britch.

córdoba adentro.jpg El tacho con residuos peligrosos en el agua. Foto Leonardo Guevara.





Autoridades y técnicos de la Secretaría de Ambiente de la Provincia ya están al tanto del problema, aunque aún no se han emitido declaraciones oficiales por parte del Gobierno Provincial.





Aguas Cordobesas -también propiedad del Grupo Roggio- no hizo referencia a la presunta contaminación pero sí informó que la Planta Potabilizadora Los Molinos fue cerrada. Las razones, según la empresa, fue que "el fuerte temporal registrado en la madrugada de hoy en la zona de Paravachasca produjo un incremento en la turbiedad del agua en el canal".









La empresa concesionaria del servicio señaló por medio de un comunicado que por esta razón "se restringió el ingreso de agua cruda a dicha planta hasta tanto se normalicen los parámetros de calidad establecidos" y que por ello la planta se encuentra sin producción.









"No está ingresando agua a la planta, por ende, no están mandando agua contaminada a las redes. Mandar agua contaminada a la ciudad es condenarse a muerte. Si no estuviera apta no la mandan, la cortan (...) Es totalmente potable, no van a dejar que tomen esa agua si realmente estuviera contaminada porque puede provocar una catástrofe en casi la mitad de la población de la ciudad de Córdoba", afirmaron de la empresa.

