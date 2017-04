Omar Viviani amenazó con "dar vuelta los taxis" que no adhieran al paro

Pero sus dichos no concluyeron ahí. Viviani aseguró que en la Argentina se está dando una lucha de clases "entre los que la tienen toda y entre nosotros los trabajadores". "Algunos creen, todavía esperanzados, en que este gobierno liberal nos va a traer, como ellos decían, que no iba a quedar ni un solo pobre. No va quedar ni un solo pobre porque se van a morir de hambre con este gobierno de mierda", precisó.