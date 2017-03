Nena violada y asesinada en San Luis: Las pruebas complican al padrastro

El padrastro de Florencia Abril Di Marco, la nena de 12 años que fue violada y asesinada en el pueblo de Saladillo, San Luis, quien está detenido, está cada vez más complicado. Para la Justicia, las pruebas que lo señalan como el autor del crimen y violaciones reiteradas son contundentes.





Lucas Gómez prestará declaración indagatoria en las próximas horas.





Las imágenes de una cámara ubicada en uno de las estaciones de peaje fue clave, ya que las autoridades lograron identificar su auto camino a Saladillo, donde hallaron el cadáver. Además, durante un allanamiento, encontraron otros elementos de evidencia en su vivienda.





Otro elemento clave que se ha sumado a las pesquisas fue un diccionario que tenía la nena en la mochila, que tenía marcadas cuatro palabras: prostitución, palo, lazo y cuñado. Esas pruebas habrían sido las que le permitieron a la jueza del Crimen 3, Virginia Palacios, tomar la determinación de allanar la casa donde vive la familia, en el barrio Lucas Rodríguez.





En el procedimiento realizado ayer fue detenido el padrastro de la niña y se secuestró su automóvil. De acuerdo a la información policial, "además de detener por homicidio" a Gómez, de 32 años, "la Justicia dispuso secuestrar elementos que guarden relación con la causa, como por ejemplo el automóvil Renault Megane negro" propiedad del detenido.





La autopsia de Florencia que realizó el médico forense Torres arrojó una respuesta reveladora: además de los abusos producidos en el momento de su muerte, su cuerpo tenía signos de abusos antiguos, lo que devela que estaban en presencia de un caso de violencia intrafamiliar.





El cuerpo de Florencia, quien había desaparecido el miércoles por la mañana, fue hallado por un grupo de vecinos alrededor de las 18 de este viernes en un terraplén, unos dos metros debajo del puente de la ruta 41, sobre el arroyo Saladillo.





La mamá de Florencia había dado a luz a una beba el martes pasado por lo que durante la desaparición de la menor, ella se encontraba internada en una maternidad local.





"Soy inocente. Florencia fue mi primera hija. Les pido que se pongan un poquito en mi lugar", había dicho Gómez durante la búsqueda de la menor. En la misma entrevista, la mamá de la niña, Carina, aseguró que pone las manos en el fuego por Lucas ya que "la crió como su hija desde que era chiquita. Siempre la cuidó y se hizo cargo", señaló.





En declaraciones a la prensa, el médico forense Ricardo Torres aseguró que en la necropsia pudo determinarse que el estrangulamiento había sido "con mucha agresividad y mucha violencia" y "con una fuerza tal que fracturó los anillos de la tráquea; se introdujo dentro de la tráquea y produjo la asfixia".





Señaló además, en relación al perfil del abusador, que éste tiene "una perversidad poco vista" y que el autor "es una persona violenta, con una perversidad asombrosa".





Cristian Di Marco, tío de la niña, señaló que "por lo que estamos escuchando, ha sido Lucas", el autor del ataque. En ese sentido, recordó que el miércoles "lo noté medio nervioso, muy acelerado, me sorprendió, me quedé con la duda. Después cuando apareció la mochila ahí (tirada en un descampado) peor todavía; más empecé a desconfiar de él".





"Estoy confundido, no lo puedo creer. No puedo creer que no esté mi sobrina tampoco. Cuando fui a la morgue rogaba que no fuera ella, pedía por favor", contó en un video que publicó el portal telocuento.com.ar.





En relación al vínculo de su hermana con Gómez, dijo que no sabía si la tenía amenazada, "nunca me manifestó nada. Tenían discusiones normales como cualquier pareja". Con respecto a la niña, relató que "ella siempre tenía ganas de irse a Mendoza; siempre quería volverse, no le gustaba San Luis. Ella siempre decía que estaba cansada de cuidar a los hermanos chicos y por eso pensamos que había desaparecido como un capricho o celos. Es más, yo pensaba que dentro de dos o tres horas la íbamos a encontrar".