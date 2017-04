Murió Alma, la nena que esperaba un trasplante de corazón

Falleció Alma Delfina Gianolo Rivas, la niña de tres años que esperaba un corazón desde enero en el Hospital Italiano. Pese a estar primera en la lista del INCUCAI y necesitar un órgano con úrgencia, la abuela de la pequeña confirmó la triste noticia.





"No le llegó el corazón. Almita es una víctima de la falta de solidaridad y valentía de la población", expresó consternada. Y agregó que la nena es "una abanderada de la donación" porque "mucha gente tomó conciencia de que donar es dar vida".





La pequeña nació en Claypole con una cardiopatía congénita y desde los 17 días de vida utilizaba un marcapasos. Hasta ayer se encontraba internada a la espera de un corazón compatible de un niño de entre 8 y 25 kilos, pero debido a que no pudieron encontrar dicho órgano, la pequeña falleció poco después de las 14 horas de este sábado.





Durante la noche, Alma tuvo que ser conectada al respirador artificial y fue sedada por los médicos, ya que su corazón y pulmones se encontraban "agitados y cansados", según detalló la familia.





Cerca de las 10 de la mañana de este sábado, la pequeña sufrió un paro de 4 minutos, y a pesar de luchar por su vida, Alma partió.





En este caso particular, los médicos contaron que no podían recurrir a un corazón artificial ya que su anatomía no lo permitía. La madre de la paciente, Evangelina, pasó 20 días internada en terapia intensiva por una pancreatitis que sufrió a raíz de sus nervios.





Bajo el hashtag #LosOrganosNoVanAlCielo, la familia solicitó un transplante urgente para poder salvar la vida de Alma, ya que en los últimos dos meses, fallecieron cuatro chicos que se encontraban en la misma situación.