Misteriosas muertes en Córdoba: encontraron sin vida a un chico de 20 años y a su novia de 17

Dos jóvenes fueron encontrados muertos en extrañas circunstancias en un barrio cerrado de la provincia de Córdoba. Los cuerpos fueron hallados por la abuela del chico y en las últimas horas se activó el proceso de investigación de lo sucedido.





El hecho ocurrió en la mañana del domingo en el barrio Lomas de la Carolina, en las inmediaciones de la ciudad de La Calera. Un joven de 20 años y una adolescente de 17 fueron encontradas sin vida en el lote 54 de la manzana 11.





La pareja había regresado al hogar cerca del amanecer, después de haber salido a bailar la noche anterior. Ya después del mediodía, la abuela notó que ambos tardaban demasiado en despertarse. Por eso, acudió a una habitación del primer piso para levantarlos.





Al llegar, ambos jóvenes se encontraban acostados en la cama del cuarto sin respirar.





De acuerdo a los primeros análisis, ninguno de los dos cuerpos presentaban indicios de violencia. Por eso, los jóvenes fueron trasladados a la morgue, donde hoy se les realizará la autopsia y se determinarán los motivos de los decesos.





"Por el momento no está establecido qué sucedió. De acuerdo a los primeros informes, se cree que los chicos no acudieron el sábado a un boliche sino a una fiesta privada. Todavía no hay nada claro", afirmó el comisario de Homicidios Diego Fernández, en declaraciones a Radio Mitre Córdoba.





En principio, la causa fue caratulada como "Muertes de etiología dudosa".





Infobae