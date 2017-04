Mauricio Macri "le tocó el timbre" a Cielo en su casa de Colonia Avellaneda

Cielo tiene 27 años, es madre soltera y desde 2011 maneja camiones de gran porte. Desde que su hijo Indiano tenía dos meses se gana la vida transportando mercaderías en su Volvo.

El equipo de Macri la contactó para el tradicional "Timbrazo".

"Cielo me escribió por Facebook y fui a visitarla a Colonia Avellaneda, Entre Ríos, para escuchar en persona cómo es su vida detrás del volante", posteó el presidente.

ES MAMÁ SOLTERA, ES CAMIONERA Y ESTÁ LLENA DE ESPERANZA

"Porque nosotras le decimos 'SÍ' a la igualdad de género sentadas atrás de un volante manejando camiones... Porque decimos 'NO' a los paros con la esperanza de sacar a nuestra Argentina adelante trabajando... Porque somos muchas las que recorremos día a día nuestras rutas... Porque decimos 'SÍ, SE PUEDE'. ¡¡Fuerzas!! Soy mamá soltera también. Eso no me impidió seguir con mi labor... ¡Hoy mi nene ya tiene 2 años!"

Ese mensaje me mandó Cielo por Facebook. Hoy tuve el gusto de conocerla personalmente en su casa en Entre Ríos, expresó Macri en Facebook.





camionera_x3x.jpg

camionera.jpg