Mauricio Macri enfrenta su primer paro general convocado por la CGT

La CGT realizará hoy su primer paro general al Gobierno, tras 15 meses de gestión, con el fundamento de que existe "un malestar social" frente a las políticas económicas que lleva adelante el presidente, Mauricio Macri. La medida de fuerza se resolvió en medio de presiones de diferentes sectores gremiales y tras el bochornoso acto que terminó con incidentes ante la falta de definición del triunvirato que conduce la principal central gremial del país. La huelga, que se presume será acatada mayoritariamente por los gremios adheridos a la central obrera, gravitará exponencialmente por la adhesión de la poderosa Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que conduce uno de los triunviros de la CGT, Juan Carlos Schmid.









Ese núcleo sindical integrado por gremios del transporte terrestre, ferroviario, aéreo y marítimo parece garantizar de arranque el éxito de la protesta cegetista, ya que no habrá colectivos de corta, media y larga distancia, trenes, subtes ni aviones; así que aquellos que no quieran adherir deberán proveerse de vehículos o caminar.









La argumentación de la protesta contra el gobierno nacional tiene diversas miradas: para la mayoría de los que participan en la CGT es producto de la situación de recesión económica, la inflación, las suspensiones y despidos, y la caída del poder adquisitivo de los salarios. Uno de los secretarios generales de la CGT, Juan Carlos Schmid, pronosticó que el paro tendrá una "alta adhesión" y dijo que se expresará un "malestar social" que la central obrera busca "poner en agenda". Consultado en una nota radial por el efecto de los cortes de calles y accesos que realizarán los grupos piqueteros, Schmid los minimizó y sostuvo que el piquete va a ser inocuo. "No habrá transporte, las fábricas estarán vacías y no va a haber gente en las calles", justificó. Otro de los tres secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, dijo en declaraciones a Radio Rivadavia que la convocatoria al paro plantea una jornada "en la que no haya violencia" y en la que "los trabajadores van a reclamar no yendo a trabajar".









Por su parte, el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, uno de los más duros frente al Gobierno, sostuvo a Télam que el presidente Macri "es el principal responsable" de la protesta por "no dar respuesta a los reclamos de los trabajadores y sí a los sectores concentrados de la economía". Más conciliador, el secretario gremial de la CGT, Pablo Moyano, aseguró que la central obrera le dará al Gobierno "15 o 20 días" para que responda a las demandas del paro general que se realizará hoy, y adelantó que, si existe una convocatoria al diálogo, "la CGT va a participar". De todos modos, señaló la importancia de que la eventual convocatoria a una mesa por parte del Gobierno sea para hablar de los reclamos y las soluciones. "Y no para la foto y para hablar de fútbol", reprochó.









***

Servicios y actividades afectadas













En la ciudad de Paraná los servicios más afectados por la medida de fuerza serán el transporte urbano de pasajeros, la actividad bancaria, la atención en estaciones de servicios que se podría ver restringida aunque se mantendrán guardias mínimas para abastecer de combustible a ambulancias, Bomberos y la Policía. Tampoco habrá clases en las escuelas de la provincia por la adhesión a la huelga de los gremios docentes. Similar panorama se verá en la administración pública, donde la Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ) y la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) anunciaron que el paro tendrá como modalidad la no concurrencia a los lugares de trabajo. Por lo tanto, se dispusieron guardias mínimas en los servicios críticos de diferentes reparticiones y entes descentralizados.









En cuanto a otros medios de transporte, UNO informó en su edición del martes que el gremio de los remiseros en Entre Ríos se sumará al reclamo, aunque deja en libertad de acción a sus representados al momento de elegir si trabajar o no. En el caso de los taxistas, la Cámara que nuclea a los trabajadores sostuvo que no se plegará a la medida y vaticinan que será una jornada normal de trabajo. En tanto, el Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná, conducido por el diputado provincial Daniel Ruberto, consideró "suficientemente legítimos" los motivos del paro.













***

Ponen transporte para trabajadores













El director del hospital San Roque, Walter Luchetti, comentó que pondrán unidades de transporte para trasladar a los empleados que "quieran venir a trabajar" ante la falta de transporte público por el paro. Mientras que el titular del San Martín, Fernando Giménez, apuntó que pondrán las ambulancias y "una traffic del Cucaier" para el traslado de sus empleados, según la información publicada por APF.









Luchetti sostuvo que se trabajará como un domingo y se tendrá a disposición aproximadamente un 10% del personal. Su par del San Martín señaló: "En el peor de los casos, trabajaremos como un feriado o un domingo".













***

Macri minimizó el efecto que tendrá la huelga