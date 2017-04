Mamá de la joven argentina asesinada en México pidió a Cancillería repatriar sus restos

La mamá de Vanesa González, la joven argentina de 29 años que fue encontrada muerta dentro de una caja de cartón, con golpes en la cabeza y estrangulada en Playa del Carmen, habló en el programa Más Despiertos y aseguró que desde Cancillería se contactaron con ella para llevarle tranquilidad y asegurarle que van a encontrar al culpable del crimen.

"Están empezando a moverse por el caso. Me dijeron que estaban trabajando, que no estoy sola. Ahora estoy más tranquila, más conforme, porque están intentando esclarecer el caso junto con la embajada en México", contó Polinaria, que además dijo que le ofrecieron ayuda para viajar pero que ella no está en condiciones: "Si sale la posibilidad yo no voy a ir, irá uno de mi familia, yo no me animo, no estoy dispuesta".

Asimismo, aseveró que está destrozada y que quiere repatriar el cuerpo de Vanesa para enterrarla en su país: "Lo único que me queda es llorarla, es mi única hija. Se me fue mi hija, me despojaron de su vida".

Polinaria también contó cómo era Vanesa, a quien describió como "muy trabajadora, muy buena, con muchas amistades". "Le gusta salir adelante, viajar", agregó la mujer desconsolada por el crimen.

Respecto de cómo se enteró de la muerte de su hija, aseguró: "El martes yo tenía un presentimiento, porque ella siempre me avisaba lo que iba a hacer, cuando iba a salir de un lugar, y esta vez no me avisó. Cuando vi el martes al mediodía que en WhatsApp decía que su última conexión había sido a las 8.20 tuve un presentimiento de que mi hija estaba muerta y no me equivoqué".

Luego, Polinaria indicó que recibió un llamado extraño de uno de los amigos de Vanesa y que horas después le tocó el timbre una amiga de ella, que al abrirle la puerta le dijo que algo había pasado, se tapó la cara con las manos y se largó a llorar.

"Abrí la puerta, la miré, le pregunté qué pasaba, me dijo que Vanesa había tenido un accidente, se tapó la cara, le dije que estaba lista y me dijo que Vanesa estaba muerta. Me quedé paralizada, no lo podía creer. Lo que yo había presentido...", dijo la madre.

La mamá de Vanesa aseveró también que se comunicó con el padre del novio de su hija, Francisco: "Me dijo que está tratando de poner un abogado para el hijo, no sé si va a viajar a México ", aseguró y luego dijo que su hija hablaba muy bien de su novio, en un intento por despejar las dudas sobre el joven de 21 años.

El crimen fue descubierto anteayer, a las 10.30, en una casa de la calle 48 entre las avenidas 10 y 15, en la Colonia Colosio, uno de los barrios de Playa del Carmen, México . El cadáver de González estaba dentro de la caja, en posición fetal, y fue reconocido por su pareja. La Policía sospecha que Vanesa fue atacada por un hombre al que le habían rentado un cuarto en la propiedad, que desapareció del lugar.

Fuente: La Nación