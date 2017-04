Macri reiteró que no se abrirá la paritaria nacional docente, se refirió a los Panamá Papers y al caso Micaela

En su visita a Paraná, el presidente Mauricio Macri, ratificó la voluntad de avanzar con obras de importancia para el área metropolitana como el puente Paraná - Santa Fe, la construcción de un aeropuerto común y la llegada de Tecnópolis a las dos capitales provinciales.





Sobre el Aeropuerto único para las ciudades de Paraná y Santa Fe dijo: "Es para que entrerrianos y santafesinos estén conectados, no solo con el mundo, sino también, conectados cultural y socialmente entre ellos".





Sobre los "proyectos importantes e históricos" para la región, afirmó que, en septiembre, se licitará la construcción del puente Paraná - Santa Fe. El presidente resaltó, en torno a ambas iniciativas, el crecimiento comercial que traería a la región.





Otra de las novedades que trajo el jefe de Estado fue que "Tecnópolis desembarcará en Paraná y Santa Fe". "Serán dos exposiciones con temáticas diferentes y aspiramos a más de un millón santafesinos y entrerrianos, entre chicos y grandes, puedan visitarlas", relató.





La visita Presidencial





El presidente llegó al aeropuerto de Paraná en medio de fuerte operativo policial que bloqueó cualquier tipo de contacto con vecinos y manifestantes, quienes lo esperaron en avenida Newbery y Caputto y a metros del acceso a la empresa Eriochem.





Desde el aeropuerto partió en helicóptero hacia el predio de la planta industrial de Logvie, en el Parque Industrial general Belgrano, para luego trasladarse a Petropack por tierra.





Desde el Parque industrial partió hacia Sauce Montrull, donde se encuentra el laboratorio de medicamentos oncológicos. Tras la visita a la planta partió nuevamente en helicóptero al Aeropuerto donde brindó una conferencia de prensa.





Trabajar junto a los docentes





Ante las preguntas de la prensa Macri destacó la necesidad de "trabajar junto a los docentes" y reafirmó que el Gobierno no llamará a una paritaria nacional porque los maestros "son empleados provinciales".





También abogó por cambios en la educación y se quejó de que "los gremios digan que no quieren un instituto de evaluación" de la calidad educativa. "Necesitamos trabajar junto a los docentes, llevar tecnología, jornada extendida, idiomas, evaluar la calidad educativa", señaló el Presidente, acompañado en el encuentro con la prensa por el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.





"¿Cómo puede ser que los gremios digan que no quieren un instituto de evaluación?", se quejó. Consultado sobre el reclamo de los gremios docentes por la convocatoria a una paritaria nacional para destrabar el conflicto en el sector, Macri reiteró la postura del Gobierno de no llamar a esa mesa de negociación porque ya definió el año pasado que todos los docentes deben ganar un 20 por ciento más que el salario mínimo, vital y móvil. Queda claro que, habiéndose fijado el mínimo, corresponde a cada gobernador (la negociación salarial con los maestros). Los docentes, como los médicos, como los policías, son empleados provinciales. Cada gobernador tiene que decidir cuál es su acuerdo salarial. Eso está clarísimo y creemos que ése es el camino", señaló.





La calidad de la educación pública fue el argumento que utilizó Macri ante la pregunta sobre las paritarias. "Después de haber visto las evaluaciones que hemos hecho, es obvio que tenemos un problema de calidad educativa en la educación pública. No hay igualdad de oportunidades si no hay una educación pública de calidad", definió el jefe del Estado.





Macri ofreció algunos datos para ilustrar el panorama de la educación pública, según el análisis del Gobierno. "Apenas 1,5 de cada 10 alumnos que están ingresando a la escuela pública va a conseguir un buen trabajo, porque la mitad no termina. Y de la mitad que termina, sólo el 30% tiene los conocimientos básicos de matemáticas", destacó el Presidente quien minutos antes había recorrido la fábrica de envases plásticos Petropack, en el parque industrial, y el laboratorio Eriochem, situado sobre la ruta nacional Nº 12, en la intersección con el Acceso Norte de la capital provincial, dedicado a producir medicamentos oncológicos inyectables.





Sobre el juez Rossi del caso Micaela





El presidente aseguró que, a partir del juicio político (jury) pedido al juez Carlos Rossi, que le había concedido la libertad a Sebastián Wagner, quien luego asesinó a Micaela García, esperaba que "los demás jueces entiendan el rol que cada uno tiene que cumplir" y la "responsabilidad" que tienen para con la sociedad, a la que tienen que "cuidar", algo que no hacen al convertir las cárceles en lugares de "puertas giratorias".





Panamá Papers

También respondió sobre el fin de la investigación que lo vinculaba al caso de los Panamá Papers, y recordó que "desde el primer día" dijo que no había incurrido en "ningún delito" de los que se le endilgaban, porque no tenía vínculos comerciales, ni tenía ingresos ni era accionista de ninguna firma off shore, al tiempo que lamentó que "duren tanto tiempo los procesos en la Justicia".

Macri lo expresó al final de la rueda de prensa en el Aeropuerto General Justo José de Urquiza, donde se aceptó sólo cinco preguntas a los periodistas que fueron cacheados antes de ingresar.